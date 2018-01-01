Luxe Real Estate
"Luxe Real Estate" профессионально предоставляет услуги в сфере недвижимости физическим и юридическим лицам в основных сегментах рынка: покупка и продажа квартир в новостройках и на вторичном рынке, покупка и продажа загородной недвижимости, покупка и продажа коммерческой недвижимости, аренда квартир, аренда домов и коттеджей, аренда коммерческой недвижимости, недвижимость управление недвижимостью и инвестиционная деятельность.
С нашей помощью вы сможете приобрести жилье в элитном сегменте. Наше агентство располагает огромным количеством предложений как на продажу, так и в аренду, а также большим количеством загородных домов, коттеджей, офисов и т.д. Наши брокеры и юристы помогут вам в выборе наилучшего для вас варианта и оформят сделку максимально эффективно и быстро!
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