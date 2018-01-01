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ALBA PROPERTIES

ОАЭ, DUBAI-Business Bay-Blue Bay Tower
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ALBA PROPERTIES
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.alba.properties
Описание

Более чем 20-летний опыт работы на рынке ОАЭ ... и благодаря быстрому развитию бизнеса компания смогла достичь высокого уровня производительности и удовлетворенности клиентов..
В 2022 году мы имели дело с более чем 1000 новых клиентов
 

Всегда покупка недвижимости - лучшая инвестиция,

“ Нахождение дома является краеугольным камнем богатства, как финансового достатка, так и эмоциональной безопасности ”

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Генеральный директор Мохаммед Аль Джбур

 

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Мы профессиональные брокеры по недвижимости, консультируем инвесторов, обслуживаем покупателей и продавцов элитной недвижимости в Дубае. Обладая непревзойденным опытом и знанием рынка, Mira Real Estate является ведущей брокерской компанией в Дубае. Мы являемся посредниками при проведении многих крупнейших продаж жилой недвижимости в городе, включая многочисленные рекордные сделки. Мы предлагаем необыкновенный выбор престижной недвижимости на продажу.

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