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AG LUXURY PROPERTIES LLC

Sheikha Noora tower barsha heights tecom
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Наши агенты в ОАЭ
Aurora Civerchia
Aurora Civerchia
Агентства рядом
Alamodi real estate
1 объект

Уникальное агентство, которое не берет комиссию за большинство объектов недвижимости. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage было основано с четкой целью: предложить понятные, адекватные и честные советы покупателям недвижимости и инвесторам в недвижимость со всего мира и особенно стран Персидского залива. Для того чтобы убедить их использовать возможности этого растущего рынка для создания сильной базы активов для себя и своих семей, чтобы обеспечить комфортную жизнь и надежное будущее для своей семьи. Будучи застройщиком и инвестором в недвижимость Саудовской Аравии более 17 лет, г-н Абдалла считает, что рынок Дубая имеет большой потенциал для стабильного роста в течение многих лет, и ему нет равных в регионе, когда речь идет о нормативных актах, организующих рынок и защищающих собственность и права покупателей.

The Roof
2 объекта

Компания The Roof properties начала свой путь из филиала в Аль-Айне, Абу Даби с перспективой расширения по всей территории ОАЭ с помощью своей отличительной инвестиционной стратегии. Ниже перечислены некоторые из выдающихся достижений компании The Roof Properties. - Лучший брокер для компании Sobha Developers, второго по величине застройщика в Дубае в течение последних 2 кварталов. - Один из крупнейших инвесторов компании EMAAR Developers, входящей в пятерку крупнейших застройщиков в мире. Именно они являются создателями проекта Бурдж Халифа. - Более 200+ довольных инвесторов по всему миру в течение 1 года. год. Помимо обширного опыта, The Roof Properties является частью одной из самых известных в мире компаний Golden Eagle, ОАЭ. Организация представлена в различных отраслях промышленности; - Фармацевтическая промышленность (более 40 медицинских центров) - Пищевая промышленность и производство напитков, мы гордимся тем, что работаем с такими брендами: 2 филиала ресторана "Султан", 8 филиалов кондитерских "Султан" и 4 филиала ресторана "Замок Аль Мансаф". - Также в нашем портфолио инновационное кафе с роботизированным управлением Robocoffee с 10+ филиалами по всему ОАЭ. - Оптика (8 филиалов под брендом Pure Optic) - Индустрия инвестиций в недвижимость (2 филиала под брендом The Roof Properties )

 

Unique Homes Worldwide Properties
75 объектов

Unique Homes Worldwide Properties(UHP) была основана в 2018 году, чтобы продолжать оставаться активным членом и одной из ведущих компаний по недвижимости в ОАЭ. Компания стремится предоставлять разнообразные и комплексные решения в сфере недвижимости, обладая знаниями и навыками во многих различных областях, включая, но не ограничиваясь, внеплановую недвижимость (земля, виллы и квартиры), готовую недвижимость (коммерческую и жилую), а также перепродажу в Абу-Даби и Дубае. Поддержание уровня роста на протяжении многих лет создало новые возможности для работы на различных рынках и позволило нам предоставлять новые услуги нашим клиентам. UHP как молодой амбициозный бренд сумел завоевать доверие наших сотрудников, партнеров и клиентов, принимая обоснованные решения, основанные на рыночной интуиции, путем мониторинга и глубокого анализа рыночных переменных, потребностей клиентов, и справляясь с постоянно меняющимися тенденциями. Мы стремимся предоставлять лучшие решения нашим клиентам, поэтому инвестиции в привлечение квалифицированных и опытных специалистов, новейшие технологии и добросовестность стали необходимостью, и именно это отличает нас от других. Успех - нелегкая задача, поскольку он требует огромных усилий и сотрудничества; он также требует приверженности и много тяжелой работы, чтобы выделиться, но мы на правильном пути. Мы готовы к следующему вызову и полностью верим в наше будущее.

Генеральный директор Мохаммед Аль Джбур

 

Bogach Capital Real Estate

Bogach Capital Real Estate основано звездным риэлтором, блогером, основателем агентства недвижимости Авеню-Москва и УК Ма-Трёшка Вадимом Богачем, имеющим безупречную репутацию и 13-летний опыт работы в недвижимости, решение жилищных вопросов которому доверяют блогеры и звезды шоу-бизнеса России и СНГ.

Al Wasayef Real Estate
221 объект
Агентство недвижимости Al Wasayef — это брокерская компания по недвижимости с центральным офисом в ОАЭ, который впервые открыл свои двери в 2015 году. Преуспевающая компания, специализирующаяся на недвижимости и связанной с ней деятельностью в пределах эмират Дубай и Шарджа. Хотя компания появилась на рынке недвижимости относительно недавно, Al Wasayef гордится тем, что ставит на первое место такие ценности, как честность, открытость и качественный сервис. Но наша компания может похвастаться не только вышеперечисленными качествами. Наша концепция заключается в том, чтобы быть теми, кто делает всё возможное, чтобы предоставить клиентам все необходимые специализированные и профессиональные услуги. Помощь в сфере недвижимости заинтересованным сторонам из Дубая и ОАЭ является нашей основной целью, и именно поэтому мы предлагаем множество удобных инструментов и экспертных советов, которые помогут принять обоснованные решения об аренде, покупке и продаже недвижимости в Дубае и ОАЭ.
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