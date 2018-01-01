AG LUXURY PROPERTIES LLC

Unique Homes Worldwide Properties(UHP) была основана в 2018 году, чтобы продолжать оставаться активным членом и одной из ведущих компаний по недвижимости в ОАЭ. Компания стремится предоставлять разнообразные и комплексные решения в сфере недвижимости, обладая знаниями и навыками во многих различных областях, включая, но не ограничиваясь, внеплановую недвижимость (земля, виллы и квартиры), готовую недвижимость (коммерческую и жилую), а также перепродажу в Абу-Даби и Дубае. Поддержание уровня роста на протяжении многих лет создало новые возможности для работы на различных рынках и позволило нам предоставлять новые услуги нашим клиентам. UHP как молодой амбициозный бренд сумел завоевать доверие наших сотрудников, партнеров и клиентов, принимая обоснованные решения, основанные на рыночной интуиции, путем мониторинга и глубокого анализа рыночных переменных, потребностей клиентов, и справляясь с постоянно меняющимися тенденциями. Мы стремимся предоставлять лучшие решения нашим клиентам, поэтому инвестиции в привлечение квалифицированных и опытных специалистов, новейшие технологии и добросовестность стали необходимостью, и именно это отличает нас от других. Успех - нелегкая задача, поскольку он требует огромных усилий и сотрудничества; он также требует приверженности и много тяжелой работы, чтобы выделиться, но мы на правильном пути. Мы готовы к следующему вызову и полностью верим в наше будущее.

Генеральный директор Мохаммед Аль Джбур