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Жильё в Аджман, ОАЭ

квартиры
19
дома
3
22 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Аджман, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Аджман, ОАЭ
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€224,936
Квартира с видом на море, с видом на горы в Аджман, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Аджман, ОАЭ
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€450,674
Квартира с видом на море, с видом на горы в Аджман, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Аджман, ОАЭ
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€687,468
Студия с видом на море, с видом на горы в Аджман, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Аджман, ОАЭ
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€213,630
Квартира с видом на море, с видом на горы в Аджман, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Аджман, ОАЭ
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€1,03 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Аджман, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Аджман, ОАЭ
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€708,262
Квартира с видом на море, с видом на горы в Аджман, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Аджман, ОАЭ
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€526,858
Квартира 1 спальня в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Аджман, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Maryam Island – комплекс аппартаментов с видом на набережную, расположенный в самом центре э…
€98,216
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 12/25
📌Основные характеристики: ✅Тип: 1 спальня ✅Площадь: 102 m² ✅Санузел: 2 ✅Балкон: 1 ✅Ви…
€118,795
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€628,379
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€434,637
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
€435,664
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ в Аджман, ОАЭ
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ
Аджман, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в Аджмане, в новом районе AL ALIA напрямую от владельца! Таунхаус готов! Всего 31…
€292,852
Квартира 1 комната в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аджман, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ В Аль Зора – две набережные, которые располаг…
€509,069
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/40
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати …
€105,826
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/40
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати…
€138,845
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/30
Элитные апартаменты в Аджмане по привлекательной цене со всеми удобствами! • 100% Свободн…
€154,860
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 27/1
CONQUEROR TOWER - ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СКИДКОЙ - скидка более 8 000 долларов! С рассрочкой…
€184,145
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 181 м²
Этаж 2/38
Апартаменты 3 спальни на берегу моря с рассрочкой на 7 лет без переплат и первым взносом ВСЕ…
€236,815
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Этаж 1/38
Апартаменты на берегу моря в Аджмане с первоклассными удобствами !  Легкий доступ к Шардже …
€198,240
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 12/38
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ в ЖК Oasis Tower 1 от GJ Real Estate в Аджмане ЖИВИ В ДОМЕ МЕЧТ…
€187,399
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
€77,823

Параметры недвижимости в Аджман, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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