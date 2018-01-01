Capri Realty Real Estate

Tranio — это международный брокер недвижимости По запросу клиентов мы подбираем недвижимость, а также лучших поставщиков услуг, необходимых для выгодного и безопасного инвестирования за рубежом.

Мы помогаем по следующим направлениям: консультации по стратегии инвестирования, аудит объекта и юридической чистоты сделки, выстраивание налоговой структуры, организация банковского финансирования, постпродажное обслуживание и управление, получение ВНЖ в странах Европы и США, продажа объекта. Мы не посредничаем при сделке, а напрямую связываем клиентов с нашими зарубежными партнёрами — лучшими агентствами и застройщиками в стране покупки.

Мы работаем без дополнительных наценок для клиентов: если вы покупаете недвижимость с нашей помощью, то цена для вас будет такая же, как если бы вы обратились к зарубежному партнёру напрямую. Это важное условие, зафиксированное в наших договорах со всеми партнёрами.

Мы придерживаемся прозрачности в деловых отношениях: все участники сделки знают свою роль и функции других сторон, имена партнёров и контрагентов всегда открыты для клиентов.