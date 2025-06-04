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Жильё в Ghantout, ОАЭ

квартиры
24
24 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$163,233
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$163,233
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$194,330
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$194,330
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$166,493
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$194,330
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$166,493
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$163,233
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$166,493
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$194,330
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$166,493
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$194,330
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$166,493
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$166,493
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$166,493
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$163,233
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$163,233
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$194,330
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$163,233
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$194,330
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$163,233
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$163,233
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$194,330
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ghantoot, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ghantoot, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Al Ghadeer – одно из наиболее быстрорастущих сообществ, расположенное на границе между Дубае…
$166,493
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ghantout, ОАЭ

Недорогая
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