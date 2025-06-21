The Foundry Realty

Литейный завод
Foundry - это бутик-брокер по недвижимости, пересматривающий стандарты обслуживания на рынке недвижимости ОАЭ. Мы специализируемся на кураторском, высокочувствительном клиентском опыте - будь то для покупателей, продавцов, арендодателей или инвесторов. Сочетая глубокое понимание рынка, международный охват и подход в стиле консьержа, мы гарантируем, что каждая сделка является стратегической, бесшовной и успешной. Опираясь на сеть из более чем 1000 глобальных агентов, проверенных поставщиков услуг и собственных инвестиционных инструментов, The Foundry - это то место, где целостность соответствует производительности, а недвижимость становится индивидуальным путешествием, а не просто транзакцией.
Foundry - это бутик-брокер по недвижимости, переопределяющий превосходство на рынке недвижимости ОАЭ. Мы предлагаем полностью интегрированный набор услуг, адаптированных к покупателям, продавцам, инвесторам и арендодателям, предоставляя кураторский опыт на уровне консьержа на каждом этапе путешествия по недвижимости.
Покупатель и инвестор Услуги
Стратегический поиск недвижимости на основе образа жизни, инвестиций или целей доходности
Доступ к эксклюзивным внерыночным спискам и предварительным запасам
Углубленный анализ рынка, анализ цен и данные о производительности аренды
Персонализированная консультация по проживанию, переселению и структурированию собственности
Местные и международные финансовые консультации и координация
Поддержка при составлении МОВ, назначениях попечителей и передаче
Услуги продавца и арендодателя
Консультации по комплиментарной оценке рынка и стратегии ценообразования
Эксклюзивные стратегии листинга с спонсируемыми размещениями на основных платформах
Профессиональная фотография, видеосъемка, 3D-туры и создание контента
Глобальный маркетинг через более чем 1000 брокерских партнеров и баз данных инвесторов
Еженедельная отчетность, обновления производительности и квалификация лидера
Управление арендатором или подготовка имущества к просмотру и перепродаже
Посттранзакционные услуги
Поддержка регистрации и DEWA
Дизайн интерьера, меблировка и полная координация с помощью партнеров
Интеграция умного дома, инсценировка недвижимости и улучшения перепродажи
Краткосрочная и долгосрочная аренда и оптимизация доходности
Передача имущества, сбор ключей и проверка засорения
Юридическое и налоговое консультирование, планирование репатриации и стратегия перепродажи
Эксклюзивный доступ к консьержу The Foundry’s Black Key Concierge для постоянного управления недвижимостью, роскошных услуг и повторного входа инвесторов
Если вы покупаете свой первый дом, управляете портфелем недвижимости или выходите из проекта разработки, Литейный завод гарантирует, что ваш опыт в области недвижимости является стратегическим, бесшовным и действительно высоким.