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The Foundry Realty

sm 1 02 37,Arab Bank Bldg, Port Saeed, Dubai, UAE
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2025
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Español, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
www.thefoundryrealty.com
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Об агентстве

Литейный завод
Foundry - это бутик-брокер по недвижимости, пересматривающий стандарты обслуживания на рынке недвижимости ОАЭ. Мы специализируемся на кураторском, высокочувствительном клиентском опыте - будь то для покупателей, продавцов, арендодателей или инвесторов. Сочетая глубокое понимание рынка, международный охват и подход в стиле консьержа, мы гарантируем, что каждая сделка является стратегической, бесшовной и успешной. Опираясь на сеть из более чем 1000 глобальных агентов, проверенных поставщиков услуг и собственных инвестиционных инструментов, The Foundry - это то место, где целостность соответствует производительности, а недвижимость становится индивидуальным путешествием, а не просто транзакцией.

Услуги

Foundry - это бутик-брокер по недвижимости, переопределяющий превосходство на рынке недвижимости ОАЭ. Мы предлагаем полностью интегрированный набор услуг, адаптированных к покупателям, продавцам, инвесторам и арендодателям, предоставляя кураторский опыт на уровне консьержа на каждом этапе путешествия по недвижимости.

Покупатель и инвестор Услуги

  • Стратегический поиск недвижимости на основе образа жизни, инвестиций или целей доходности

  • Доступ к эксклюзивным внерыночным спискам и предварительным запасам

  • Углубленный анализ рынка, анализ цен и данные о производительности аренды

  • Персонализированная консультация по проживанию, переселению и структурированию собственности

  • Местные и международные финансовые консультации и координация

  • Поддержка при составлении МОВ, назначениях попечителей и передаче

Услуги продавца и арендодателя

  • Консультации по комплиментарной оценке рынка и стратегии ценообразования

  • Эксклюзивные стратегии листинга с спонсируемыми размещениями на основных платформах

  • Профессиональная фотография, видеосъемка, 3D-туры и создание контента

  • Глобальный маркетинг через более чем 1000 брокерских партнеров и баз данных инвесторов

  • Еженедельная отчетность, обновления производительности и квалификация лидера

  • Управление арендатором или подготовка имущества к просмотру и перепродаже

Посттранзакционные услуги

  • Поддержка регистрации и DEWA

  • Дизайн интерьера, меблировка и полная координация с помощью партнеров

  • Интеграция умного дома, инсценировка недвижимости и улучшения перепродажи

  • Краткосрочная и долгосрочная аренда и оптимизация доходности

  • Передача имущества, сбор ключей и проверка засорения

  • Юридическое и налоговое консультирование, планирование репатриации и стратегия перепродажи

  • Эксклюзивный доступ к консьержу The Foundry’s Black Key Concierge для постоянного управления недвижимостью, роскошных услуг и повторного входа инвесторов

Если вы покупаете свой первый дом, управляете портфелем недвижимости или выходите из проекта разработки, Литейный завод гарантирует, что ваш опыт в области недвижимости является стратегическим, бесшовным и действительно высоким.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 20:38
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Понедельник
07:00 - 20:00
Вторник
07:00 - 20:00
Среда
07:00 - 20:00
Четверг
07:00 - 20:00
Пятница
07:00 - 20:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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