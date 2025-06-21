The Foundry Realty

Об агентстве

Литейный завод

Foundry - это бутик-брокер по недвижимости, пересматривающий стандарты обслуживания на рынке недвижимости ОАЭ. Мы специализируемся на кураторском, высокочувствительном клиентском опыте - будь то для покупателей, продавцов, арендодателей или инвесторов. Сочетая глубокое понимание рынка, международный охват и подход в стиле консьержа, мы гарантируем, что каждая сделка является стратегической, бесшовной и успешной. Опираясь на сеть из более чем 1000 глобальных агентов, проверенных поставщиков услуг и собственных инвестиционных инструментов, The Foundry - это то место, где целостность соответствует производительности, а недвижимость становится индивидуальным путешествием, а не просто транзакцией.