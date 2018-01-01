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Easy Life Property

UAE, Dubai, Khalifa B A Balila bldg, office F1-15
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Easy Life Property
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Тип компании
Агентство недвижимости
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Наши агенты в ОАЭ
Ihor Podymenko
Ihor Podymenko
Агентства рядом
Elite Estates Real Estate Broker
413 объектов

Для наших клиентов мы находим  лучшие объекты рынка недвижимости,  в которых  сочетаются высокое качество строительства, отличное  местоположение и быстрый возврат инвестиций.

Range International Property Investments
3 объекта

История Range началась с небольшой, но усердной команды экспертов по недвижимости, подобранной нашим основателем г-ном Нитином Чопрой. Наше путешествие так далеко было глубоким с вехами, которые привели нас на путь расширения в нашей команде. Наша организационная сила возросла до 100 умелых специалистов, которые знают рынок недвижимости Дубая, как тыльную сторону. Тем не менее, мы всегда придерживались одного и того же принципа, выбирая людей, которые стремятся предоставить вам непревзойденный сервис и глубокие знания. Наш совокупный опыт более двух десятилетий делает Range одним из самых опытных поставщиков корпоративной недвижимости в регионе, где рынок Дубая растет с первых дней до невероятных возможности, которые он предлагает сегодня. Наша команда испытала множество взлетов и падений на рынке, гарантируя, что мы всегда знаем лучший вариант для наших клиентов, и с самого начала, Ассортимент вырос, чтобы стать идеальным универсальным решением для рынка недвижимости Дубая.

Berkshire Hathaway HomeServices

Berkshire Hathaway HomeServices Gulf Properties — ведущее агентство недвижимости в регионе. Мы предлагаем квалифицированные консультации и профессиональную поддержку своим клиентам по всему миру. Наша компания гордится своей безукоризненной репутацией и отличным сервисом благодаря нашим профессиональным консультантам и менеджерам поддержки. Мы предоставляем все виды услуг в сфере жилой недвижимости: продажа, аренда, управление недвижимостью, инвестиционные консультации, приобретение и распределение портфелей недвижимости.

Crystal real Estate FZ-LLC
19 объектов

Crystal Real Estate FZ-LLC, основанная в декабре 2020 года, с профессиональными консультантами по брокерской деятельности в сфере недвижимости, расположенная в Рас-Аль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты.

Мы предоставляем нашим клиентам профессиональные брокерские услуги в сфере недвижимости, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение и прозрачные сделки с недвижимостью.

Наша философия полностью основана на принципах обслуживания клиентов фирмы. Все наши консультанты по недвижимости обеспечивают высокий уровень обслуживания клиентов, чтобы мы соответствовали вашим ожиданиям на протяжении всего процесса и превосходили их. Мы позаботимся обо всей тяжелой работе для вас, предлагая полный пакет услуг в сфере недвижимости.

Наши консультанты по недвижимости обладают глубокими знаниями о рынке недвижимости Рас-Аль-Хаймы, а Crystal Real Estate FZ-LLC зарегистрирована в отделе недвижимости Рас-Аль-Хаймы.

Наше видение

Наше видение заключается в том, чтобы быть предпочтительной брокерской фирмой в сфере недвижимости для жилых, коммерческих, и розничные клиенты, обслуживая их потребности, а также сохраняя и укрепляя нашу репутацию за честность всеми нашими действиями.

Наша миссия

Наша миссия - быть лучшим, Компания по недвижимости с полным спектром услуг в регионе и расширяется, чтобы стать глобальной компанией благодаря тщательно отобранной команде профессионалов, которые, по нашему мнению, являются наиболее способными, честными и трудолюбивыми.

Наши ценности

профессионализм подотчетность целостность Посвящение Обслуживание клиентов

 

Golden Gateway Real Estate Brokers
Высококачественная недвижимость, известная нашим обширным знанием рынка и непревзойденной преданностью клиенту. Ожидайте получить индивидуальное решение, соответствующее вашим инвестиционным требованиям, в зависимости от того, где вы находитесь: местоположение, цена или финансовый бюджет. Мы сопровождаем наших клиентов в течение всего процесса покупки недвижимости в Дубае. Мы предоставляем помощь и содействие на каждом этапе пути. Мы уделяем большое внимание соблюдению правил, преданной своему делу команде, которая обеспечивает превосходное обслуживание клиентов, и мы всегда стремимся инвестировать в лучшее.
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