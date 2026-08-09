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Жилье в Deira, ОАЭ

;
квартиры
46
59 объектов найдено
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Premium Premium
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 6/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 9/18
Sea Cliff от Imtiaz Developments: прибрежная недвижимость на Dubai Islands!Sea Cliff — жилой…
$566,066
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Этаж 4/8
Floarea Breeze — островная эстетика, дизайнерские резиденции и приватность в премиальном про…
$816,627
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Агентство
DDA Real Estate
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TekceTekce
Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 377 м²
Этаж 9/18
Sea Cliff от Imtiaz Developments: прибрежная недвижимость на Dubai Islands!Sea Cliff — жилой…
$1,88 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 5 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 7/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 4/8
Floarea Breeze — островная эстетика, дизайнерские резиденции и приватность в премиальном про…
$544,327
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 6/12
Maravea Residences — бутик-резиденции у воды на Dubai Islands от Enzo Developers.Maravea Res…
$506,069
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 8
Floarea Breeze — островная эстетика, дизайнерские резиденции и приватность в премиальном про…
$1,09 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 4/8
Современные апартаменты в новом проекте TIVANO в районе Dubai Islands! Апартаменты с частным…
$955,457
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/12
Maravea Residences — бутик-резиденции у воды на Dubai Islands от Enzo Developers.Maravea Res…
$680,558
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 3/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 2/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
Языки общения
English
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 7/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 6/11
Flora Bay Residences: бутик-недвижимость на Dubai Islands!Flora Bay Residences — бутик-проек…
$447,796
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 9/18
Sea Cliff от Imtiaz Developments: прибрежная недвижимость на Dubai Islands!Sea Cliff — жилой…
$891,197
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/8
Современные апартаменты в новом проекте TIVANO в районе Dubai Islands! Апартаменты с частным…
$639,752
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 5 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Эта современная 1-комнатная квартира предлагает комфортную и хорошо спланированную жизнь в с…
$183,013
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International Property Alerts
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 5/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 6/12
Апартаменты в престижном жилом комплексе Coastal Haven в районе Dubai Islands! Захватывающий…
$1,04 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Эта современная 2-комнатная квартира предлагает просторное и комфортное проживание в совреме…
$302,465
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Этаж 6/11
Flora Bay Residences: бутик-недвижимость на Dubai Islands!Flora Bay Residences — бутик-проек…
$964,752
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DDA Real Estate
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 2/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 9/18
Sea Cliff от Imtiaz Developments: прибрежная недвижимость на Dubai Islands!Sea Cliff — жилой…
$1,26 млн
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Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 119 м²
Эта просторная 3-комнатная квартира предлагает комфортную семью, живущую в современном жилом…
$412,054
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International Property Alerts
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 343 м²
Этаж 4/8
Современные апартаменты в новом проекте TIVANO в районе Dubai Islands! Апартаменты с частным…
$2,73 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 4/8
Floarea Breeze — островная эстетика, дизайнерские резиденции и приватность в премиальном про…
$707,707
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 3/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Этаж 8/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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