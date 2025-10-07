DietlHousing — инновационная компания, специализирующаяся на современных домах для отдыха и модульных жилых концепциях на острове Закинф, Греция.
Мы ориентируемся на доступную роскошь — высококачественные, экологичные дома для отдыха с видом на море, которые идеально подходят в качестве второго дома или инвестиции для краткосрочной аренды (например, Airbnb или глэмпинг).
Мы сочетаем европейское качество строительства, минималистичный дизайн и привлекательные возможности получения дохода. Имея в наличии более 200 объектов и постоянно растущую международную сеть, мы предлагаем нашим клиентам доступ к одному из самых востребованных регионов Средиземноморья.
DietlHousing — умно. Устойчиво. Выгодно.
• Продажа и сдача в аренду недвижимости для отдыха: прямой доступ к эксклюзивным домам для отдыха на острове Закинф, Греция.
• Отношения с инвесторами и разработка проектов: поддержка инвесторов в планировании, финансировании и маркетинге курортных комплексов.
• Партнерская программа: риэлторы, агенты и партнеры получают привлекательные комиссионные за успешные продажи.
• Послепродажное обслуживание и поддержка: поддержка от первого запроса до передачи ключей, включая управление арендой и обслуживание на месте.
• Индивидуальные решения: индивидуальные концепции для собственников, инвесторов и операторов глэмпинга.
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)