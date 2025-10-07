  1. Realting.com
Akazienhein 1 31595 Steyerberg
Оставить заявку
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2027
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
www.dietlhousing.com
О застройщике

DietlHousing — инновационная компания, специализирующаяся на современных домах для отдыха и модульных жилых концепциях на острове Закинф, Греция.

Мы ориентируемся на доступную роскошь — высококачественные, экологичные дома для отдыха с видом на море, которые идеально подходят в качестве второго дома или инвестиции для краткосрочной аренды (например, Airbnb или глэмпинг).

Мы сочетаем европейское качество строительства, минималистичный дизайн и привлекательные возможности получения дохода. Имея в наличии более 200 объектов и постоянно растущую международную сеть, мы предлагаем нашим клиентам доступ к одному из самых востребованных регионов Средиземноморья.

DietlHousing — умно. Устойчиво. Выгодно.

Услуги

• Продажа и сдача в аренду недвижимости для отдыха: прямой доступ к эксклюзивным домам для отдыха на острове Закинф, Греция.

• Отношения с инвесторами и разработка проектов: поддержка инвесторов в планировании, финансировании и маркетинге курортных комплексов.

• Партнерская программа: риэлторы, агенты и партнеры получают привлекательные комиссионные за успешные продажи.

• Послепродажное обслуживание и поддержка: поддержка от первого запроса до передачи ключей, включая управление арендой и обслуживание на месте.

• Индивидуальные решения: индивидуальные концепции для собственников, инвесторов и операторов глэмпинга.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 00:16
(UTC+2:00, Europe/Berlin)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Наши агенты в ОАЭ
Daniel Dietl
Daniel Dietl
1 объект
