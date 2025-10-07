О застройщике

DietlHousing — инновационная компания, специализирующаяся на современных домах для отдыха и модульных жилых концепциях на острове Закинф, Греция.

Мы ориентируемся на доступную роскошь — высококачественные, экологичные дома для отдыха с видом на море, которые идеально подходят в качестве второго дома или инвестиции для краткосрочной аренды (например, Airbnb или глэмпинг).

Мы сочетаем европейское качество строительства, минималистичный дизайн и привлекательные возможности получения дохода. Имея в наличии более 200 объектов и постоянно растущую международную сеть, мы предлагаем нашим клиентам доступ к одному из самых востребованных регионов Средиземноморья.

DietlHousing — умно. Устойчиво. Выгодно.