PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ

Art of Living Mall, 2nd Floor, Al Barsha 2, Dubai, UAE
Агентство недвижимости
1 месяц
English, Русский
percentco.ae/
Об агентстве

PERCENT&CO REAL ESTATE
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ. РАБОТАЕМ С ТОП-ЗАСТРОЙЩИКАМИ.
Услуги агентства Percent&Co для вас абсолютно бесплатны, при покупке недвижимости на первичном рынке. А проводить сделку через агентство намного выгоднее, чем покупать у застройщика напрямую.
Мы помогаем инвесторам приобрести объекты на ранних стадиях строительства с максимальными скидками и эксклюзивными условиями.

+30–50% рост стоимости на этапе строительства
Гарантированный доход от аренды после сдачи
Гибкие условия оплаты от застройщиков
Доступ к закрытым предложениям

ОБЪЕМ ЗАКРЫТЫХ СДЕЛОК: $1,7 МЛРД
СРЕДНИЙ ROI КЛИЕНТОВ: 15%

Услуги

Сервис 360°

Подбор недвижимости от топ-застройщиков
Мы подбираем квартиры, виллы и таунхаусы только от проверенных девелоперов. Предложим лучшие варианты в вашем бюджете — без скрытых комиссий и с полным пониманием, что вы покупаете.

Сервис для иностранных клиентов
Работаем с клиентами со всего мира — поможем открыть счёт, выбрать недвижимость и оформить покупку дистанционно. Всё на понятном языке и с личным сопровождением.

Анализ доходности аренды и роста стоимости
Подскажем, какие объекты приносят наибольший доход и где выгоднее всего вложиться. Сравним районы, посчитаем возможную аренду и спрогнозируем рост цен.

Юридическое сопровождение сделки
Наши специалисты помогут пройти весь процесс покупки спокойно и без стресса. Проверим документы, оформим договор и проследим, чтобы всё было безопасно и по закону.

Команда экспертов в недвижимости
Наша команда – это лучшие эксперты по инвестициям в недвижимость ОАЭ. Работаем с задачами от покупки недвижимости для себя до формирования инвестиционных портфелей на сотни миллионов долларов.


 

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:52
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Понедельник
09:00 - 21:00
Вторник
09:00 - 21:00
Среда
09:00 - 21:00
Четверг
09:00 - 21:00
Пятница
09:00 - 21:00
Суббота
09:00 - 21:00
Воскресенье
09:00 - 21:00
Наши агенты в ОАЭ
Майр Теза
Майр Теза
491 объект
