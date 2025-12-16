PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ

Услуги

Сервис 360°



Подбор недвижимости от топ-застройщиков

Мы подбираем квартиры, виллы и таунхаусы только от проверенных девелоперов. Предложим лучшие варианты в вашем бюджете — без скрытых комиссий и с полным пониманием, что вы покупаете.



Сервис для иностранных клиентов

Работаем с клиентами со всего мира — поможем открыть счёт, выбрать недвижимость и оформить покупку дистанционно. Всё на понятном языке и с личным сопровождением.



Анализ доходности аренды и роста стоимости

Подскажем, какие объекты приносят наибольший доход и где выгоднее всего вложиться. Сравним районы, посчитаем возможную аренду и спрогнозируем рост цен.



Юридическое сопровождение сделки

Наши специалисты помогут пройти весь процесс покупки спокойно и без стресса. Проверим документы, оформим договор и проследим, чтобы всё было безопасно и по закону.



Команда экспертов в недвижимости

Наша команда – это лучшие эксперты по инвестициям в недвижимость ОАЭ. Работаем с задачами от покупки недвижимости для себя до формирования инвестиционных портфелей на сотни миллионов долларов.





