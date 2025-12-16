PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ

PERCENT&CO REAL ESTATE
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ. РАБОТАЕМ С ТОП-ЗАСТРОЙЩИКАМИ.
Услуги агентства Percent&Co для вас абсолютно бесплатны, при покупке недвижимости на первичном рынке. А проводить сделку через агентство намного выгоднее, чем покупать у застройщика напрямую.
Мы помогаем инвесторам приобрести объекты на ранних стадиях строительства с максимальными скидками и эксклюзивными условиями.
+30–50% рост стоимости на этапе строительства
Гарантированный доход от аренды после сдачи
Гибкие условия оплаты от застройщиков
Доступ к закрытым предложениям
ОБЪЕМ ЗАКРЫТЫХ СДЕЛОК: $1,7 МЛРД
СРЕДНИЙ ROI КЛИЕНТОВ: 15%
Сервис 360°
Подбор недвижимости от топ-застройщиков
Мы подбираем квартиры, виллы и таунхаусы только от проверенных девелоперов. Предложим лучшие варианты в вашем бюджете — без скрытых комиссий и с полным пониманием, что вы покупаете.
Сервис для иностранных клиентов
Работаем с клиентами со всего мира — поможем открыть счёт, выбрать недвижимость и оформить покупку дистанционно. Всё на понятном языке и с личным сопровождением.
Анализ доходности аренды и роста стоимости
Подскажем, какие объекты приносят наибольший доход и где выгоднее всего вложиться. Сравним районы, посчитаем возможную аренду и спрогнозируем рост цен.
Юридическое сопровождение сделки
Наши специалисты помогут пройти весь процесс покупки спокойно и без стресса. Проверим документы, оформим договор и проследим, чтобы всё было безопасно и по закону.
Команда экспертов в недвижимости
Наша команда – это лучшие эксперты по инвестициям в недвижимость ОАЭ. Работаем с задачами от покупки недвижимости для себя до формирования инвестиционных портфелей на сотни миллионов долларов.