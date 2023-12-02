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Жильё в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

Абу-Даби
140
148 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 13
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€301,827
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 32/32
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€211,027
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 6/6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€281,614
в месяц
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€180,639
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6/6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€173,597
в месяц
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 17/17
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€191,336
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 45/45
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€231,315
в месяц
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная коллекция вилл премиум-класса, которые будут расположены на морском побережье м…
€1,58 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/8
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€276,675
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 4/7
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€280,195
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/7
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€210,197
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
Этаж 10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€756,674
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 202 м²
Этаж 10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€783,206
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 332 м²
Этаж 10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€882,976
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€432,744
в месяц
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Студия 9 комнат с балконом, с лифтом, в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Студия 9 комнат с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€194,476
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€336,476
в месяц
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Квартира 3 спальни с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€804,871
в месяц
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Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€270,062
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
€519,786
в месяц
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Квартира в Central District, ОАЭ
Квартира
Central District, ОАЭ
Площадь 73 м²
Sajad Nawrozzadeh из fäm Properties с радостью представляет вам эту роскошную просторную ква…
€594,934
в месяц
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Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Абу-Даби, ОАЭ
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 336 м²
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€3,76 млн
в месяц
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Дом 6 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Дом 6 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 453 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€2,64 млн
в месяц
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Дом 7 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Дом 7 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 700 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€4,02 млн
в месяц
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Дом 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Дом 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€1,89 млн
в месяц
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Дом 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Дом 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€1,89 млн
в месяц
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Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 511 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€3,90 млн
в месяц
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Пентхаус 4 комнаты с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 794 м²
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
€6,51 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
€992,867
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€314,403
в месяц
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Типы недвижимости в Абу-Даби (Эмират)

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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