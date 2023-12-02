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Абу-Даби (Эмират)
Жильё в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Абу-Даби
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148 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
92 м²
13
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€301,827
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
87 м²
32/32
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€211,027
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
2
59 м²
6/6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€281,614
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
1
34 м²
8/8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€180,639
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
47 м²
6/6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€173,597
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
1
1
28 м²
17/17
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€191,336
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
47 м²
45/45
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€231,315
в месяц
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
4
3
340 м²
2
Эксклюзивная коллекция вилл премиум-класса, которые будут расположены на морском побережье м…
€1,58 млн
в месяц
1
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
61 м²
4/8
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€276,675
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
99 м²
4/7
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€280,195
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
3
1
74 м²
4/7
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€210,197
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
192 м²
10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€756,674
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
202 м²
10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€783,206
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
332 м²
10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€882,976
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
3
1
96 м²
10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€432,744
в месяц
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Студия 9 комнат с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
9
1
46 м²
10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€194,476
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
73 м²
10/13
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€336,476
в месяц
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Квартира 3 спальни с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
153 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€804,871
в месяц
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Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
58 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€270,062
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
132 м²
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
€519,786
в месяц
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Квартира
Central District, ОАЭ
73 м²
Sajad Nawrozzadeh из fäm Properties с радостью представляет вам эту роскошную просторную ква…
€594,934
в месяц
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Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби, ОАЭ
6
2
1 336 м²
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!- Не о…
€3,76 млн
в месяц
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Дом 6 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
6
2
453 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€2,64 млн
в месяц
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Дом 7 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
6
2
700 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€4,02 млн
в месяц
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Дом 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
4
2
279 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€1,89 млн
в месяц
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Дом 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
5
2
266 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€1,89 млн
в месяц
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Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
6
2
511 м²
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€3,90 млн
в месяц
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Пентхаус 4 комнаты с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
794 м²
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
€6,51 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
194 м²
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
€992,867
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
3
1
116 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€314,403
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