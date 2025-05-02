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Жильё в Business Bay, ОАЭ

квартиры
398
дома
7
480 объектов найдено
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Presented to you by Tuimaada Real Estate Buying and Selling Brokerage LLC. This Luxurioand s…
$299,486
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 747 м²
Trillionaire Residences, developed by Binghatti Developers, is an exclusive and opulent resi…
$722,850
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 703 м²
Huspy and Mohaned Salih are delighted to present you with this remarkable 1 bedroom apartmen…
$488,707
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RCST RCST
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 358 м²
Metropolitan Premium Properties is proud to present this elegant studio apartment in Aykon C…
$258,375
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 521 м²
Patriot Pro Real Estate Presents LuxurioStudio Apartment at Binghatti Skyhall, Business Bay,…
$269,537
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 022 м²
Properties Exchange Real Estate is thrilled to present Skyrise by Binghatti, an exceptional …
$724,892
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 061 м²
EVA Real Estate LLC is pleased to offer you this luxurio2-Bedrooms for sale in Peninsula Thr…
$762,328
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 399 м²
AYA Properties introduces this luxurio2 bedroom apartment in Tiger Sky Tower - Business Bay.…
$690,921
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 431 м²
Discover contemporary urban living with this elegant STUDIO apartment located in DAMAC Maiso…
$340,325
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 255 м²
The 70-storey luxury residential Deyaar Regalia tower rising 331 metres is nestled in Dubai’…
$626,198
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 481 м²
Property Features: ✔ Property Type: Studio Apartment – Thoughtfully designed for modern, st…
$258,647
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 559 м²
Properties Details Canal Views Tower , Business Bay Studio Sqft : 559 Full Canal Vie…
$245,034
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 579 м²
Milestone Homes Real Estate is excited to offer a 2 Bedrooms apartment for sale Waves Tower,…
$748,715
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 601 м²
Metropolitan Premium Properties is proud to present this modern 1-bedroom apartment in 15 No…
$431,532
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 469 м²
Manager Firuz CHIC TOWER BY DE GRISOGONO - The price is lower than the original price A Lu…
$289,957
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 696 м²
Imobiliare Real Estate delighted to offer this 1 bedroom apartment in Aykon City Tower B, lo…
$326,712
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 408 м²
Tamani Proudly Presents Apartment for sale in Peninsula Two Peninsula – is a thoughtfully d…
$304,931
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 423 м²
Elysian Real Estate is delighted to offer this amazing Studio Apartment for SALE located in …
$277,705
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 910 м²
BUSINESS BAY / DAMAC MAISON CANAL VIEWS / WATERS EDGE Looking for space, comfort, and luxur…
$381,164
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 830 м²
Features/ Amenities: - 1 Bedroom - Business Bay View - High Floor - Fully Furnished Feature…
$435,616
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 923 м²
Brought to you by Driven Properties, this 1 Bedroom Apartment is located in Canal Front Resi…
$844,006
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Квартира 2 комнаты в Business Bay, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/23
Готовые к заселению квартиры с рассрочкой платежа в Дубае, Бизнес-Бэй Бизнес-Бэй (Business B…
$433,611
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 902 м²
fäm Properties is excited to present this stunning 2-bedroom apartment in Vera Residences by…
$449,229
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 951 м²
TVG Realtors proudly offers you a fully furnished 1 BR unit Damac Towers by Paramount (B), v…
$544,520
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 422 м²
Furnished Studio Apartment for Sale in Aykon City Tower B, Business Bay | Vacant | Stunning …
$231,421
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 530 м²
- Burj Khalifa View - Projected rental 100-110K p.a - Great amenities - Vacant - Fully furni…
$449,229
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 521 м²
LIVE IN A THRIVING URBAN ENCLAVE WITH ENDLESS POSSIBILITIES ✅ Prime Location ✅ 0% Commission…
$269,265
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 769 м²
Fäm Properties is pleased to present an exceptional one-bedroom high-floor apartment in the …
$417,919
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 266 м²
Banke International property is pleased to offer you the Modern Style 2 Bedroom apartment in…
$462,842
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 423 м²
Get ready to be captivated by this incredible low-floor studio apartment in the vibrant Busi…
$285,873
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