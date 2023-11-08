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Жильё в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

квартиры
33
дома
19
51 объект найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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€5,40 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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€624,490
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€503,786
Квартира в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€601,214
Квартира в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€398,759
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,24 млн
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 533 м²
Этаж 7/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€5,22 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€519,288
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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€2,47 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€1,75 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€1,33 млн
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€1,37 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€435,918
Квартира 1 спальня в Khor Khwair, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Khor Khwair, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Bayviews – премиальный проект от знаменитого государственного застройщика RAK Properties, ра…
€348,901
Квартира 2 спальни в Ras, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Ras, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
#️⃣ Reference No.: IDR-S-4350 🤝 Deal: Sale 🗂️ Category: Apartment 🗺 Area: Ras Al Khaimah …
€400,348
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 17
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€1,08 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 17
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€486,916
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 253 м²
Количество этажей 10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€564,785
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€287,120
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€326,598
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€218,294
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€238,548
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 113 м²
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€392,352
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 513 м²
Количество этажей 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€3,84 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 344 м²
Количество этажей 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€2,00 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€721,669
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Этаж 2/2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€493,140
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Этаж 8/8
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€359,747
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 8/8
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€264,936
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ras, ОАЭ
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 799 м²
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€1,75 млн

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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