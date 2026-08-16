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Жилье в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

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Mina Al arab
62
Maqawwarah
5
Khuzam
4
689 объектов найдено
Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 40 м²
ГОРЯЧЕЕ СТУДИО ПОЛНОСТЬЮ В РАШАХ АЛЬ ХАЙМАХ
$198,999
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Пентхаус в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Пентхаус
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 467 м²
Al Hamra Waterfront — роскошный прибрежный жилой комплекс с видом на море Насладитесь спо…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 5/15
Роскошная квартира на первой линии с панорамным видом на море в Miraggio, Рас-эль-Хайма Остр…
$679,005
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Квартира 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с панорамным видом на закат на острове Аль-Марджан Эти квартиры расположе…
$520,532
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Квартира 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 16
Элегантные квартиры на берегу моря на острове Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме Этот престижный жи…
$522,846
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 20/46
Azure by Lapis — инновационный жилой проект в эмирате Ras Al Khaimah с акцентом на стиль, ко…
$823,601
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 15/18
Эксклюзивные квартиры на берегу моря, спроектированные Эли Саабом на острове Аль-Марджан Ост…
$992,481
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 18
Квартиры в комплексе курортного типа с личным пляжем и гольф-полем в Рас-эль-Хайме Погрузите…
$603,817
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 10/18
Апартаменты на берегу моря для жизни и инвестиций! Из окон открывается шикарный панорамный в…
$511,446
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Квартира 3 комнаты в Umm Urage, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Umm Urage, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 227 м²
Этаж 10
Площадь: 2442,22 фут² AL MARJAN ISLAND Остров Al Marjan это захватывающий курортный …
$1,81 млн
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 5/8
Апартаменты в роскошном жилом комплексе Uno-Luxe на Al Marjan Island, Рас-эль-Хайма! Полност…
$1,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/13
Шикарные апартаменты в жилом комплексе Pelagia на острове Al Marjan! Полностью меблированные…
$901,433
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/19
Эксклюзивные квартиры Sheraton в шаге от побережья на острове Аль-Марджан Расположенный на о…
$1,07 млн
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 18
Квартиры в комплексе курортного типа с личным пляжем и гольф-полем в Рас-эль-Хайме Погрузите…
$397,918
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Квартира в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира
Mina Al arab, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Цена начинается от 590 000 дирхамов с 43 кв.м.Кейп-Хайат: прибрежная жизнь переопределяется …
$160,653
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 10/19
Tonino Lamborghini Residences — брендовая роскошь у моря, lifestyle-архитектура и высокий ин…
$2,22 млн
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Квартира 1 спальня в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Цена начинается от 961 000 дирхамов с 57 кв.м.EDGE на острове Раха - где городская изысканно…
$261,675
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Квартира 2 спальни в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Цена начинается от 1 935 000 дирхамов от 100 кв.м.МИНА - Иконическое островное направление Р…
$526,889
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 6/12
Инвестиционно привлекательные квартиры рядом с будущим казино-курортом на острове Аль-Марджа…
$2,04 млн
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Этаж 4/9
Роскошные апартаменты в проекте Fortune Bay Residences на Al Marjan Island! Полностью меблир…
$2,07 млн
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/32
Квартиры в Рас-эль-Хайме рядом с первым казино на Ближнем Востоке Проект расположен на улице…
$355,119
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Квартира 1 спальня в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Цена начинается от 1 740 000 | От 61 кв.м.Достопримечательность роскоши на острове Аль Мардж…
$473,792
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Квартира 1 спальня в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Резиденции Jacob & Co. на острове Аль-Марджан, ОАЭ О резиденциях Jacob & Co. Mantra Pr…
Цена по запросу
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Квартира в Khuzam, ОАЭ
Квартира
Khuzam, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Цена начинается от 770 000 дирхамов с 36 кв.м.Mirasol - Резорт-вдохновленные резиденции на М…
$209,666
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 4/9
Роскошные апартаменты в проекте Fortune Bay Residences на Al Marjan Island! Полностью меблир…
$971,419
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Квартира 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 18/32
Квартиры в Рас-эль-Хайме рядом с первым казино на Ближнем Востоке Проект расположен на улице…
$306,536
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/11
Апартаменты с видом на море на острове Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме Этот бутик-проект на побе…
$524,002
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
Этаж 5/10
Апартаменты в инновационном проекте Gianfranco Ferre Residences на первой береговой линии жи…
$3,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 32
Квартиры в Рас-эль-Хайме рядом с первым казино на Ближнем Востоке Проект расположен на улице…
$567,958
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 5
Апартаменты с видом на казино Wynn в Рас-эль-Хайме в рассрочку после сдачи RAK Central в Рас…
$489,300
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Типы недвижимости в Рас-эль-Хайме

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Часто задаваемые вопросы о жилой недвижимости в Рас-эль-Хайме

Какие есть ограничения в Рас-эль-Хайма для иностранцев на покупку жилья?

Иностранные лица могут покупать квартиры и дома с правом владения только в свободных зонах (freehold). В остальных локациях жилье доступно исключительно в аренду.

Можно ли здесь купить недвижимость дистанционно?

Да, необходимо связаться онлайн с местным риэлторским агентством, которое поможет оформить сделку.

Какая в эмирате минимальная стоимость кв. метра в новостройках?

Дешевле всего квадрат жилья в новостройках стоит в локации Мина Аль-Араб - от 1600 евро.
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