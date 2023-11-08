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Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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€5,40 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€624,490
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€503,786
Рекомендовать
Квартира
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€601,214
Рекомендовать
Квартира
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€398,759
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
3
135 м²
16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,24 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
7
7
533 м²
7/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€5,22 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€519,288
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€2,47 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€1,75 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€1,33 млн
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€1,37 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€435,918
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Khor Khwair, ОАЭ
1
33 м²
Bayviews – премиальный проект от знаменитого государственного застройщика RAK Properties, ра…
€348,901
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ras, ОАЭ
2
2
155 м²
#️⃣ Reference No.: IDR-S-4350 🤝 Deal: Sale 🗂️ Category: Apartment 🗺 Area: Ras Al Khaimah …
€400,348
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
149 м²
17
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€1,08 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
66 м²
17
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€486,916
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4
253 м²
10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€564,785
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
129 м²
10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€287,120
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
145 м²
10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€326,598
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
96 м²
10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€218,294
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
105 м²
10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€238,548
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
113 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€392,352
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
6
513 м²
2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€3,84 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5
344 м²
2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€2,00 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4
237 м²
2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€721,669
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
181 м²
2/2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€493,140
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
117 м²
8/8
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€359,747
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
88 м²
8/8
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€264,936
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Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
5
5
799 м²
Биза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизня на страуве в сальмоц…
€1,75 млн
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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