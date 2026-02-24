Таунхаус Sobha Sanctuary-luxury villa and townhouse community

SOBHA SANCTUARY - LUXURY VILLA COMMUNITY

Знаковая вилла низкой плотности, разработанная Sobha Realty, предназначенная для конфиденциальности, зелени и долгосрочной ценности.

📍 Lahbab Road с прямым доступом к Al Ain Road

🌿 37,5 миллионов квадратных футов мастер сообщества сосредоточено вокруг хрустальных лагун и обширных зеленых насаждений.

📍 Расположение Prime

• 20 минут от Burj Khalifa & Downtown Dubai

25-30 минут от международных аэропортов Дубая

• Быстрый доступ к основным автомагистралям, соединяющим все ключевые районы Дубая

🌊 Удобства Master Community

6 KM Кристальные лагуны

• Велосипедный трек 22 км

9 KM Jogging Track

Пейзажные зеленые коридоры и открытые парки

50 000 деревьев по всему генеральному плану

• Планирование сообщества, благоприятного для пешеходов

• Школы внутри сообщества

Многопрофильная больница внутри сообщества

• Детские игровые зоны и семейные парки

🏘 Типы кластеров и единиц

Брукс и Гринс

4BR Garden Villas (Таунхаусы)

5BR полуотдельные таунхаусы

(Дворовые виллы / Courtyard Villas)

ивы

4BR Garden Villas (Таунхаусы)

Гроувс - Премиум Кластер

4, 5 и 6BR автономные виллы

Сверхнизкая плотность с максимальной конфиденциальностью и эксклюзивностью.

📊 Платежный план

60% при строительстве

40% на завершение

📅 Завершение: август 2029

🎯 Зачем инвестировать в святилище Собха?

✅ Сообщество вилл под руководством лагуны с ориентированной на природу жизнью

✅ Однорядные садовые виллы, обеспечивающие конфиденциальность и открытые виды

✅ Четкая кластерная сегментация продукции

✅ Школы и больницы внутри города

✅ Ограниченные запасы с сильным спросом конечных пользователей

✅ Идеально подходит для семей, покупателей обновлений и долгосрочных инвесторов.

🏙 Апартаменты – скоро