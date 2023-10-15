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Жильё в Umm al-Quwain, ОАЭ

дома
4
5 объектов найдено
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Umm Al Quwain, ОАЭ
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Umm Al Quwain, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€983,826
Вилла 4 комнаты с видом на море, с Community view, с Allowed в Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с видом на море, с Community view, с Allowed
Umm Al Quwain, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 780 м²
AL WASAYEF REAL ESTATE | Лучшее предложение | 0% Агентская платаЛучшее горячее предложение!!…
€670,673
Вилла 5 комнат с видом на море, с Community view, с Allowed в Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 5 комнат с видом на море, с Community view, с Allowed
Umm Al Quwain, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 340 м²
Al Wasayef Real Estate предлагает 5 спальных вилл, все мастерами планировки комнат. с уникал…
€1,04 млн
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с видом на море в Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с видом на море
Umm Al Quwain, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 799 м²
Количество этажей 2
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
€647,359
Вилла 4 комнаты с видом на море в Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с видом на море
Umm Al Quwain, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 773 м²
Жилой комплекс Ajmal Makan на набережной Шарджи - это первый жилой курорт в Шардже с видом н…
€699,428

Параметры недвижимости в Umm al-Quwain, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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