Купить дом в Аликанте, Испания

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6 721 объект найдено
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Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Шале 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 275,000
Шале с участком в Ciudad Quesada. Площадь дома 100 кв. м., участок 500 кв. м. 3 спальн…
Шале 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
€ 168,000
Независимое шале рядом с полем для гольфа Algorfa. Красивая вилла рядом с полем для гольф…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 79,000
Хорошее бунгало в Торретас. Большой участок. Бунгало площадью 70 кв. м. В доме 2 сп…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
61 м²
€ 195,000
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 165,000
Бунгало в Урбанизации La Siesta в 15 минутах езды от центра Торревьехи. Продается прекрас…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 220,000
Красивое бунгало на первом этаже в одной из лучших урбанизаций Ориуэла Коста, напротив бульв…
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 99,000
Полностью отремонтированное бунгало в современном стиле на первом этаже без соседей сверху. …
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 122,000
Aguas Nuevas. Угловое бунгало на южную сторону в Альтос-де-ла-Баия. Дом 65 кв. м., с 2…
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
222 м²
Количество этажей 2
€ 1,290,000
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 789,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 1,175,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
139 м²
Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
188 м²
Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
287 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
538 м²
Количество этажей 2
€ 765,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 2
€ 395,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на море и горы в La Nucia. Вилла площадью 114 кв.…
Дом 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 185,000
Представляем уютную виллу с видом на море и горы в La Nucia.Город La Nucia - небольшой город…
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 368,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС МОНТЕСИНОСЖилой комплекс из 12 новых вилл в Лос Монтесинос, Ла Херрада.Кра…
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
52 м²
€ 69,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Rosaleda-los frutales. Общая площадь 52.00 м2, состо…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 195,000
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 92.00 м2, участок 160 м2, дом…
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 560,000
Этот недавно построенный дом имеет авангардный дизайн, большой участок, уединение и вид на м…
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