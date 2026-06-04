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Дома возле озера в Польше

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Мазовецкое воеводство
219
Варшава
140
Лодзинское воеводство
100
gmina Grabow
96
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1 объект найдено
Коттедж 15 комнат в Katno, Польша
Коттедж 15 комнат
Katno, Польша
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Уникальная усадьба Лейксайд на продажу в Мазурии | Частная береговая линия | Лес | Пруд | Ин…
$1,72 млн
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Warmia Brokers
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