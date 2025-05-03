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Магазины в Польше

Великопольское воеводство
8
gmina Swarzedz
4
Магазин Удалить
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13 объектов найдено
Магазин 750 м² в Гродзиск-Велькопольский, Польша
Магазин 750 м²
Гродзиск-Велькопольский, Польша
Площадь 750 м²
Добрый день! Приглашаю Вас ознакомиться с предложением о продаже производственно-складского …
$316,047
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Магазин 616 м² в Janikowo, Польша
Магазин 616 м²
Janikowo, Польша
Площадь 616 м²
Продается участок земли площадью 616 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова.
$40,823
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Etalon Estate Group
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Магазин 683 м² в Janikowo, Польша
Магазин 683 м²
Janikowo, Польша
Площадь 683 м²
Продается участок земли площадью 683 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$10,535
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Магазин 582 м² в Glinno, Польша
Магазин 582 м²
Glinno, Польша
Площадь 582 м²
⭐️Местонахождение: Nowy Tomyśl, ul. Koskleowa/Wickerowa ⭐️Площадь: 1184 м2, землепользование
$704,522
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Магазин 997 м² в Janikowo, Польша
Магазин 997 м²
Janikowo, Польша
Площадь 997 м²
Продается участок земли площадью 997 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$34,238
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Магазин 2 491 м² в Ольштынский повят, Польша
Магазин 2 491 м²
Ольштынский повят, Польша
Площадь 2 491 м²
Предметом купли-продажи является здание площадью 1180м2, являющееся отдельным субъектом собс…
$948,142
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Магазин 1 003 м² в Польша
Магазин 1 003 м²
Польша
Площадь 1 003 м²
Только на MLS
$287,076
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Магазин 2 157 м² в Вжесня, Польша
Магазин 2 157 м²
Вжесня, Польша
Площадь 2 157 м²
Склад – производство: 1887 кв.м. и административное здание с социальными помещениями 270 кв.м
Цена по запросу
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Магазин 5 723 м² в Ольштынский повят, Польша
Магазин 5 723 м²
Ольштынский повят, Польша
Площадь 5 723 м²
Предметом купли-продажи является право бессрочного пользования земельным участком, состоящим…
$948,142
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Магазин 2 296 м² в Janikowo, Польша
Магазин 2 296 м²
Janikowo, Польша
Площадь 2 296 м²
Продается 3 земельных участка общей площадью 2296 м2 в Яниково недалеко от Познани на улице …
$85,596
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Магазин 800 м² в Лодзь, Польша
Магазин 800 м²
Лодзь, Польша
Площадь 800 м²
Отдел с производственными и складскими и офисными зданиями - Лодзь Балута Цена: 2 700 000 зл…
$711,107
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Магазин 1 400 м² в Skomlin, Польша
Магазин 1 400 м²
Skomlin, Польша
Площадь 1 400 м²
Здание холодильника-морозильника с маневренной зоной и офисными помещениями выставлено на пр…
Цена по запросу
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Магазин 526 м² в Мосина, Польша
Магазин 526 м²
Мосина, Польша
Площадь 526 м²
Вы ищете место для своего бизнеса? Вам нужно больше места для производства или склада для пр…
$581,928
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