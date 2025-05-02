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Дома в gmina Kostrzyn, Польша

Костшин
3
5 объектов найдено
Дом в Siekierki Wielkie, Польша
Дом
Siekierki Wielkie, Польша
Площадь 101 м²
Рекомендую на продажу очень красивый совсем новый дом-близнец с 2024 года. 101 м2 в деревне …
$236,772
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Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 255 м²
Дом, чтобы любить в большом городе
$342,121
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Etalon Estate Group
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Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 105 м²
Если ваш приоритет - иметь дом в городе по доступной цене, у нас есть предложение, которое я…
$151,439
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 91 м²
Продается дом в здании-близнеце, который станет идеальным местом для семьи, которая ценит сп…
$239,144
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Etalon Estate Group
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Дом в Gultowy, Польша
Дом
Gultowy, Польша
Площадь 150 м²
Я хотел бы представить предложение дома для ремонта на красивом участке в живописном городе …
$114,567
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kostrzyn, Польша

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