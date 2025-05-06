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Дома в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

21 объект найдено
Дом в Tarnowo Podgorne, Польша
Дом
Tarnowo Podgorne, Польша
Площадь 109 м²
Местонахождение: Tarnowo Podgórne - город-коммуна, место одного из самых богатых и лучших му…
$352,963
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Дом в Lusowko, Польша
Дом
Lusowko, Польша
Площадь 109 м²
Дом в состоянии развития в поселении Розалин в Лусовеке
$224,468
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Дом в Przezmierowo, Польша
Дом
Przezmierowo, Польша
Площадь 200 м²
Я приглашаю вас познакомиться с уникальным предложением дома, расположенного в Пржезмьерове …
$475,905
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Дом в Baranowo, Польша
Дом
Baranowo, Польша
Площадь 350 м²
Офис недвижимости представляет на продажу восьмикомнатный дом!
$343,445
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Дом в Sieroslaw, Польша
Дом
Sieroslaw, Польша
Площадь 400 м²
Род «Лешня Полана» — Буковска 440
Цена по запросу
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Дом в Jankowice, Польша
Дом
Jankowice, Польша
Площадь 220 м²
Продажа отдельно стоящего дома в церкви Черад
$315,948
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Дом в Przezmierowo, Польша
Дом
Przezmierowo, Польша
Площадь 147 м²
Мы представляем вам уникальный односемейный дом в здании-близнеце, расположенном в самом цен…
$359,573
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Дом в Otowo, Польша
Дом
Otowo, Польша
Площадь 35 м²
Сайт 450m2 per ROD Отово с деревянным домом площадью 35 м2 с антрезолом, террасой и балконом…
$84,605
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Дом в Chyby, Польша
Дом
Chyby, Польша
Площадь 160 м²
Я хотел бы представить вам предложение отдельно стоящего дома на первом этаже на Грин в Нидерландах
Цена по запросу
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Дом в Sieroslaw, Польша
Дом
Sieroslaw, Польша
Площадь 74 м²
Практически новый современный сегмент с 2021 года. Площадь 74,07 м2 + мансарда будет приспос…
Цена по запросу
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Дом в Przezmierowo, Польша
Дом
Przezmierowo, Польша
Площадь 215 м²
За продажу очень хорошей энергии (ФОТОЛТАИЧЕСКИЕ ПАНЕЛЫ) Дом в Страйк-Структуре Дом площадью…
$343,445
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Дом в Tarnowo Podgorne, Польша
Дом
Tarnowo Podgorne, Польша
Площадь 150 м²
Предложение вне рынка
$289,509
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Дом в Przezmierowo, Польша
Дом
Przezmierowo, Польша
Площадь 446 м²
Продается уникальный, просторный дом с большим потенциалом, расположенный в самом сердце Пше…
$475,905
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Дом в Lusowko, Польша
Дом
Lusowko, Польша
Площадь 169 м²
Продается современный дом в здании-близнеце площадью 169 м2, расположенном в живописном Луси…
$339,743
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Дом в Przezmierowo, Польша
Дом
Przezmierowo, Польша
Площадь 200 м²
ОЧЕНЬ ФУНКЦИОННЫЙ ДОМ В СТОРМЕ
$290,566
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Дом в Przezmierowo, Польша
Дом
Przezmierowo, Польша
Площадь 240 м²
Ищете дом мечты в Познани или поблизости? Этот дом 2016 года в Преображении может быть тем, …
$396,323
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Дом в Tarnowo Podgorne, Польша
Дом
Tarnowo Podgorne, Польша
Площадь 5 495 м²
Продается привлекательный строительный и инвестиционный участок в Тарновском Подгорном
$660,979
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Дом в Przezmierowo, Польша
Дом
Przezmierowo, Польша
Площадь 210 м²
Функциональный дом в здании-близнеце + коттедж
$251,023
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Дом в Sieroslaw, Польша
Дом
Sieroslaw, Польша
Площадь 165 м²
Вы даже не почувствуете, что этот дом является близнецом - так удобно находиться рядом с гар…
Цена по запросу
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Дом в Sieroslaw, Польша
Дом
Sieroslaw, Польша
Площадь 137 м²
Половина современного двухместного дома в Сьерославе. Первичный рынок, государство развития.…
$250,908
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Дом в Lusowko, Польша
Дом
Lusowko, Польша
Площадь 168 м²
Продается удобный, просторный, климатический и комфортабельный односемейный дом
$436,246
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Параметры недвижимости в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

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