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Дома в Констанцине-Езёрнах, Польша

4 объекта найдено
Дом 7 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 7 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Этаж 1/2
Красивый современный дом на продажу в центре Konstancin-Jeziorna 7 комнат Дом находится в ко…
$1,02 млн
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Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Уютное поместье из роскошных вилл, расположенное на участке площадью более гектара, в окруже…
$960,188
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Дом 8 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 8 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Продается шикарный дом в Варшаве с большим участком земли Konstancin-Jeziorna. Дом построен …
$2,02 млн
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Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Проект представляет собой уединенный комплекс из роскошных вилл, расположенных на участке пл…
$949,946
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