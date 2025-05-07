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Дома в gmina Kornik, Польша

8 объектов найдено
Дом в Radzewo, Польша
Дом
Radzewo, Польша
Площадь 197 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением отдельно стоящего дома на большом участке 1077м2 в…
$165,662
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Etalon Estate Group
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Дом в Blazejewo, Польша
Дом
Blazejewo, Польша
Площадь 110 м²
Для продажи Красивый идиллический дом, расположенный в Блажеево, в муниципалитете Корник, вс…
$256,195
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Etalon Estate Group
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Дом в Курник, Польша
Дом
Курник, Польша
Площадь 205 м²
Продается большой многоквартирный дом с офисом в Корнике, всего в 15 минутах езды от :Poznania
$330,225
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Etalon Estate Group
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Дом в Blazejewo, Польша
Дом
Blazejewo, Польша
Площадь 70 м²
Предложение дома с участком в Блажеево - Przylesie Settlement
$171,590
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Etalon Estate Group
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Дом в Dachowa, Польша
Дом
Dachowa, Польша
Площадь 182 м²
Удобный и современный дом в удобном месте
$393,944
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Etalon Estate Group
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Дом в Radzewo, Польша
Дом
Radzewo, Польша
Площадь 144 м²
Я хотел бы представить предложение отдельно стоящего дома в Радзево, Познань
$356,929
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Etalon Estate Group
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Дом в Blazejewo, Польша
Дом
Blazejewo, Польша
Площадь 74 м²
Я рекомендую предложение нового, частично законченного дома в частном здании площадью 74 м2 …
$153,083
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Etalon Estate Group
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Дом в Robakowo, Польша
Дом
Robakowo, Польша
Площадь 225 м²
Приглашаю вас ознакомиться с уникальным предложением по продаже элегантного отдельно стоящег…
$1,06 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kornik, Польша

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