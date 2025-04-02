Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Tarczyn
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Tarczyn, Польша

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Grzedy, Польша
TOP TOP
Дом 5 комнат
Grzedy, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс Zielona Aleja – современные дома с палисадником рядом с Варшавой Продаются…
$206,401
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Wola Przypkowska, Польша
Дом 6 комнат
Wola Przypkowska, Польша
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
Дом с четвертой очереди доступен сразу. Ключи сентябрь 2022. Красивый дом, большой сад 650 м…
$227,885
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 5 комнат в Wola Przypkowska, Польша
Дом 5 комнат
Wola Przypkowska, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Объявление касается жилого помещения в дву…
$217,643
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 5 комнат в Tarczyn, Польша
Дом 5 комнат
Tarczyn, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Здания сданы в эксплуатацию, застройщик ст…
$198,439
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Tarczyn, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов