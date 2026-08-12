Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Вид на море

Дома с видом на море в Польше

;
Мазовецкое воеводство
294
Великопольское воеводство
207
Варшава
203
Лодзинское воеводство
111
Показать больше
7 объектов найдено
Дом 5 комнат в Wiazowna, Польша
Дом 5 комнат
Wiazowna, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается дом площадью 155 м² в Вязовне, всего в 5 км от Варшавы. Просторный, функциональный…
$437,157
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом 8 комнат в Mierzynek, Польша
Дом 8 комнат
Mierzynek, Польша
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Дом расположен в последней линии застройки, непосредственно граничащей с Кабацким лесом. **…
$3,84 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом 5 комнат в Mierzynek, Польша
Дом 5 комнат
Mierzynek, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Продается средний сегмент - Бялоленка, ул. Бжезины. Современный, функциональный средний сегм…
$527,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
LDV InvestLDV Invest
Дом 4 комнаты в Варшава, Польша
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Продаются дома в современном жилом комплексе в Милосна, в Майдане. Дома площадью 99 м², отл…
$264,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом 9 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 9 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс Gaia Park – место, где ритм задает природа. Констанцин-Езioрнa – рай для люб…
$1,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Мысядло, Польша
Дом 4 комнаты
Мысядло, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Дома, вдохновленные светом, гармонией и природой Zielone Mysiadło — это современный жилой к…
$344,427
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом 8 комнат в Mierzynek, Польша
Дом 8 комнат
Mierzynek, Польша
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА В СЕРДЦЕ СТАРОГО МОКОТОВА Просторная вилла | Уникальное пространство | Эк…
$4,21 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram

Типы недвижимости в Польше

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Польше

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти