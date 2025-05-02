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Дома в gmina Rokietnica, Польша

6 объектов найдено
Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 12 700 м²
Я предлагаю на продажу землю площадью 1,27 га, расположенную в Мровине, в муниципалитете Рок…
$219,546
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Etalon Estate Group
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Дом в Kiekrz, Польша
Дом
Kiekrz, Польша
Площадь 200 м²
Я хотел бы представить вам отдельно стоящий дом на очень просторном и хорошо развитом участк…
$362,138
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Etalon Estate Group
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 257 м²
Я приглашаю вас в уникальное здание, окруженное бронзой, среди односемейных зданий, располож…
$1,11 млн
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Etalon Estate Group
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Дом в Rokietnica, Польша
Дом
Rokietnica, Польша
Площадь 124 м²
Солнечный, современный дом в отличном месте! Я приглашаю вас ознакомиться с предложением про…
$227,216
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Etalon Estate Group
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Дом в Rokietnica, Польша
Дом
Rokietnica, Польша
Площадь 108 м²
Я представляю вам дом в здании-близнеце, с участком в Рокиетнице
$261,868
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Etalon Estate Group
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Дом в Kiekrz, Польша
Дом
Kiekrz, Польша
Площадь 248 м²
Удобный отдельно стоящий дом с садом в Кикерце
$368,459
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Rokietnica, Польша

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