Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Быдгощ
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Быдгоще, Польша

1 объект найдено
Дом в Быдгощ, Польша
Дом
Быдгощ, Польша
Площадь 360 м²
Представляем привлекательный рекреационный участок с круглогодичным коттеджем, расположенный…
$49,389
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Быдгоще, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти