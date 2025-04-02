Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Пущиково
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Пущиково, Польша

2 объекта найдено
Дом в Пущиково, Польша
Дом
Пущиково, Польша
Площадь 500 м²
Продаются красивые особняки, расположенные на краю леса с собственным старым деревом и богат…
$696,154
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Пущиково, Польша
Дом
Пущиково, Польша
Площадь 230 м²
! ОТВЕТСТВУЕТ ТОЛЬКО НА НАШЕ!!!
$555,375
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти