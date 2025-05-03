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Дома с садом в Польше

Мазовецкое воеводство
360
Варшава
226
Великопольское воеводство
208
Лодзинское воеводство
118
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7 объектов найдено
Дом 8 комнат в Reguly, Польша
Дом 8 комнат
Reguly, Польша
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Offer only at the Kubiak real estate office for sale a detached house located in the rules …
Цена по запросу
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Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Русский, Polski
Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
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Коттедж 4 комнаты в Dziekanow Nowy, Польша
Коттедж 4 комнаты
Dziekanow Nowy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW. READY JUNE/JULY 2024 Plot 530m…
$284,595
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Вилла 4 комнаты в Краков, Польша
Вилла 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
MNIKÓW FREESTANDING HOUSE - near Kraków INVESTMENT: The estate consists of six detached …
$214,816
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Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
MANOR-STYLE HOUSE FOR SALE. 6-ROOM HOUSE ON THE BORDER OF WARSAW URSYNÓW OAND ZGORZAŁA. CLOS…
$410,555
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Вилла 5 комнат в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Вилла 6 комнат в Куявско-Поморское воеводство, Польша
Вилла 6 комнат
Куявско-Поморское воеводство, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
BEAUTIFUL HOUSE, REFINED IN EVERY DETAIL. LARGE, WELL-KEPT GARDEN, GARAGE FOR FOUR CARS, IN …
$631,811
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