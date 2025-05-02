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Дома в gmina Raszyn, Польша

таунхаусы
3
дуплексы
6
15 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$242,166
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом 4 комнаты в Фаленты, Польша
Дом 4 комнаты
Фаленты, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
66 энергоэффективных мини-домов, которые, несмотря на экономичные квадратные метры, скрывают…
$230,167
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Дом 5 комнат в Яворова, Польша
Дом 5 комнат
Яворова, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Raszyn. Полезная площадь: 143,91 м²Общая площадь: 159,98 м² Н…
$335,414
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Дуплекс 4 комнаты в Янки, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Янки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Przytulne Janki II is the second stage of an intimate estate of semi-detached and semi-detac…
$246,453
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Дуплекс 4 комнаты в Лящки, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Лящки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать - полуотдельный дом на продажуЭто второй этап жилищного строительства. Заве…
$304,388
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Дом 5 комнат в Давиды Банкове, Польша
Дом 5 комнат
Давиды Банкове, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/3
Уютный, закрытый поселок домов, расположенный в Dawidy Bankowe, на пересечении улиц Kwiatów …
$240,687
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OKEASK
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$236,958
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$236,958
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом 5 комнат в Яворова, Польша
Дом 5 комнат
Яворова, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Raszyn. Полезная площадь: 143,91 м²Общая площадь: 159,98 м² Н…
$334,152
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OKEASK
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Дуплекс 4 комнаты в Фаленты-Нове, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Фаленты-Нове, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
The house has four rooms. On the ground floor, more than 35m2 living room is designed with a…
$209,910
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Дуплекс 4 комнаты в Фаленты-Нове, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Фаленты-Нове, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
The house has four rooms. On the ground floor, more than 35m2 living room is designed with a…
$226,926
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Дом 3 комнаты в Фаленты Дуже, Польша
Дом 3 комнаты
Фаленты Дуже, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Новый комплекс домов и квартир площадью 59м2-81,32м2, строящийся на окраине Варшавы с прекра…
$135,919
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Дуплекс 5 комнат в Давиды Банкове, Польша
Дуплекс 5 комнат
Давиды Банкове, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
WELCOME - the houses of this phase are already practically finished. The next stage is comi…
$263,502
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Дуплекс 4 комнаты в Фаленты-Нове, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Фаленты-Нове, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
The house has four rooms. On the ground floor, more than 35m2 living room is designed with a…
$209,910
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Дом 4 комнаты в Фаленты, Польша
Дом 4 комнаты
Фаленты, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
66 энергоэффективных мини-домов, которые, несмотря на экономичные квадратные метры, скрывают…
$230,167
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Агентство
inwest.warszawa
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Параметры недвижимости в gmina Raszyn, Польша

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