Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Michalowice
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Michalowice, Польша

3 объекта найдено
Коттедж 10 комнат в Nowa Wies, Польша
Коттедж 10 комнат
Nowa Wies, Польша
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Широкий спектр возможностей в коммуне Михаловице, kt & oacute, граничит с Прушкувом около Ва…
$742,430
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Reguly, Польша
Дом 8 комнат
Reguly, Польша
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Offer only at the Kubiak real estate office for sale a detached house located in the rules …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Opacz Mala, Польша
Дом 4 комнаты
Opacz Mala, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Новый комплекс домов площадью до 250 м2 с гаражом построен в Michatowice под Варшавой Уютная…
$371,017
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Michalowice, Польша

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов