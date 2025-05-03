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Квартиры-студии в Польше

Мазовецкое воеводство
8
Варшава
7
Лодзинское воеводство
11
Лодзь
10
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25 объектов найдено
Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Меблированная квартира на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадратных мет…
$105,469
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Продается полностью меблированная однокомнатная квартира площадью почти 34 м2, на 7-м этаже,…
$113,598
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Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Квартира в состоянии застройщика.У нас больше квартир в этом проекте, если вы заинтересованы…
$76,499
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Fox Promotion S.C
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Linde Résidence II - это уютное здание с 58 квартирами. На выбор предлагаются как комфортабе…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 4
Linde Résidence II - это уютное здание с 58 квартирами. На выбор предлагаются как комфортабе…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Велюнь, Польша
Студия 1 комната
Велюнь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Квартира-студия на продажу в центре города Лодзь. Размер 31,18 м2лицом к северу Пол: 1-й эта…
$91,142
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Fox Promotion S.C
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Студия 1 комната в Гдыня, Польша
Студия 1 комната
Гдыня, Польша
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Преимущества: Современная студия в недавно созданном эксклюзивном инвестиционном комплексе «…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
Linde Résidence II - это уютное здание с 58 квартирами. На выбор предлагаются как комфортабе…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Квартира в состоянии застройщика.У нас больше квартир в этом проекте, если вы заинтересованы…
$85,753
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Fox Promotion S.C
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Студия 1 комната в Мазовецкое воеводство, Польша
Студия 1 комната
Мазовецкое воеводство, Польша
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Современная студия с большой кухней – идеальное месторасположение! Продается комфортабельная…
$156,707
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Etalon Estate Group
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Привет!У меня есть хорошая студия для продажи с садом. Это стандарт разработчика. Размер: 32…
$94,841
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Fox Promotion S.C
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Продается однокомнатная квартира площадью 24 м2 ул. Килинского 33 в Лодзи.Квартира с земельн…
$95,105
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Меблированная квартира-студия на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадрат…
$103,094
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Студия 2 комнаты в Гданьск, Польша
Студия 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Преимущества: Квартира расположена в 3 минутах ходьбы от Марины Яхтовой в тихой части Шродми…
$190,945
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Etalon Estate Group
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Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Квартира в девелоперском состоянии с садом.У нас больше квартир в этом проекте, если вы заин…
$105,672
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Студия 2 комнаты в Краков, Польша
Студия 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ОТРЕКОНСТРУКТИВНОМ, ЭЛЕГАНТНОМ ЗДАНИИ в центре Кракова.Квартира в с…
$216,199
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Коротко: Варшава | Восстановленный таунхаус | Уникальный климат с историей Квартира исключит…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Продается камера, уютная и функциональная студия, расположенная в центре. Квартира полностью…
$150,123
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Etalon Estate Group
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Меблированная квартира на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадратных мет…
$110,956
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Linde Résidence II - это уютное здание с 58 квартирами. На выбор предлагаются как комфортабе…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Меблированная квартира на продажу. В этом проекте у нас больше квартир разных квадратных мет…
$103,030
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная архитектура Квартиры с…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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