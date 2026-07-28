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Дома в Ходзеже, Польша

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3 объекта найдено
Дом в Ходзеж, Польша
Дом
Ходзеж, Польша
Площадь 258 м²
Только в нашем офисе - отдельно стоящий дом с фотоэлектрикой, кондиционером и высоким потенц…
$224,690
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Zaitseva Estates
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Дом в Ходзеж, Польша
Дом
Ходзеж, Польша
Площадь 106 м²
Дом на продажу - Ходьба
$235,263
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Дом в Ходзеж, Польша
Дом
Ходзеж, Польша
Площадь 210 м²
Продажа: дом в Библейском Строительстве, Приходите
$131,380
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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