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Коммерческая недвижимость в Польше

Мазовецкое воеводство
130
Варшава
112
Великопольское воеводство
22
Малопольское воеводство
6
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190 объектов найдено
Коммерческое помещение 132 м² в Марки, Польша
Коммерческое помещение 132 м²
Марки, Польша
Число комнат 8
Площадь 132 м²
Количество этажей 4
Продается коммерческое помещение площадью 131 м² в Marki. Просторное помещение включает четы…
$167,897
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Коммерческое помещение 31 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 31 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 30
Продается помещение 31 м² в Варшаве, Śródmieście, на Al. Jana Pawła II.  Пространство идеаль…
$257,828
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Коммерческое помещение 14 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 14 м²
Познань, Польша
Площадь 14 м²
Место находится в подземном гараже в сдержанном жилом комплексе. Вход в усадьбу и зал открыв…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 51 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 51 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Приглашаем Вас на первый День открытых дверей 26.04. 2025 (суббота) 10-13 после предыдущего …
$222,550
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Коммерческое помещение в Smolice, Польша
Коммерческое помещение
Smolice, Польша
Количество этажей 3
В самом сердце Западных Судет, среди захватывающих пейзажей Крконошских гор, есть уникальный…
$2,58 млн
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Коммерческое помещение 108 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 108 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 6/6
Продается эксклюзивная четырехкомнатная квартира с двумя просторными террасами и захватывающ…
$621,027
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Магазин 750 м² в Гродзиск-Велькопольский, Польша
Магазин 750 м²
Гродзиск-Велькопольский, Польша
Площадь 750 м²
Добрый день! Приглашаю Вас ознакомиться с предложением о продаже производственно-складского …
$316,047
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Коммерческое помещение 600 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 600 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Этаж 2/6
Продается офис 600м2. Два уровня, 2-й и 3-й этажи.   2-й уровень после комплексного генераль…
$1,08 млн
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Коммерческое помещение 51 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 51 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 51 м²
Мы рады предложить квартиру площадью 51,09 м2 с гаражом, мобильным телефоном и сотовым телеф…
$206,320
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Коммерческое помещение 400 м² в Пулавы, Польша
Коммерческое помещение 400 м²
Пулавы, Польша
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается предприятие общественного питания и обслуживания в самом центре Пулавы, Любельские…
$690,000
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Коммерческое помещение 132 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 132 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 1
Эта квартира площадью 132 кв.м., расположенная в Ursynów-Natolin, подходит для медицинской и…
$629,960
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Коммерческое помещение 168 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 168 м²
Варшава, Польша
Число комнат 7
Площадь 168 м²
Количество этажей 5
Продается просторное двухуровневое коммерческое помещение площадью 168 м² в центре Варшавы. …
$740,768
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Коммерческое помещение 553 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 553 м²
Варшава, Польша
Число комнат 10
Площадь 553 м²
Количество этажей 3
Представляем на продажу современное, полностью оборудованное офисное здание, расположенное в…
$1,32 млн
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Коммерческое помещение 114 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 114 м²
Варшава, Польша
Площадь 114 м²
Этаж 1/6
Продаются 2 коммерческих помещения в новом шестиэтапном комплексе в районе Wola в Варшаве. Ж…
$644,253
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Коммерческое помещение 44 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 44 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
БЕЗОПАСНОЕ ВСТРЕЧЕНИЕ В СЕРКЕ МИРАКА ВИЛАНОВ
$250,204
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Коммерческое помещение 382 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 382 м²
Варшава, Польша
Число комнат 10
Площадь 382 м²
Этаж 1/2
Продается помещение площадью 382 м², расположенное в Варшаве, район Praga Północ, на улице S…
$483,734
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Коммерческое помещение 49 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 49 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
Продается коммерческое помещение площадью 48,80м2 Местоположение Варшава, Ursynów ул. Zaruby…
$225,224
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Коммерческое помещение 136 м² в Марки, Польша
Коммерческое помещение 136 м²
Марки, Польша
Число комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Продаётся помещение для детского сада, яслей или предприятия общественного питания полезной …
$166,481
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Коммерческое помещение 482 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 482 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 482 м²
Этаж 1
Продается автомобильный сервис с жилой и офисной зоной в Варшаве, Mokotów (Służewiec), рядом…
$812,087
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Магазин 616 м² в Janikowo, Польша
Магазин 616 м²
Janikowo, Польша
Площадь 616 м²
Продается участок земли площадью 616 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова.
$40,823
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Hotel, guesthouse on the river, beautiful large area в Плоцк, Польша
Hotel, guesthouse on the river, beautiful large area
Плоцк, Польша
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 2
Functional property, several separate buildings, in each hotel rooms. Restaurant, banquet ha…
$2,07 млн
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Коммерческое помещение в Варшава, Польша
Коммерческое помещение
Варшава, Польша
(WhatsApp, Viber, Telegram) Строительство завершено Ниже представлены варианты помещен…
$242,636
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Коммерческое помещение в Bobrowo, Польша
Коммерческое помещение
Bobrowo, Польша
The Wadzyn Peninsula in all its beauty On the right - FOR SALE - a unique recreation cent…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 120 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 120 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Предлагаю на продажу 3-комнатную квартиру площадью 120 кв.м., расположенную на 7-м этаже зда…
$605,758
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Коммерческое помещение 97 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 97 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 5
Продается коммерческое помещение площадью 97 м², расположенное на первом этаже многоквартирн…
$324,733
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Офис 4 860 м² в Стшижув, Польша
Офис 4 860 м²
Стшижув, Польша
Площадь 4 860 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,12 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коммерческое помещение 49 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 49 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Современная двухкомнатная квартира в Варшаве Прага-Полудние расположена на первом этаже вось…
$219,916
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Коммерческое помещение 42 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 42 м²
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением комфортабельной 2-комнатной квартиры площадью 41,5…
$184,098
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Коммерческое помещение 100 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 100 м²
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается двухэтажный объект в районе Тарговек на ул. Сидзибней. Общая площадь составляет 10…
$271,647
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Коммерческое помещение 553 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 553 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 553 м²
Этаж 2
Продается современное офисное здание в Варшаве с полным оснащением (за дополнительную плату)…
$1,41 млн
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