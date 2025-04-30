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Дома в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
224
gmina Lomianki
18
Марки
17
gmina Raszyn
15
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355 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Kolonia Warszawska, Польша
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Дуплекс 5 комнат
Kolonia Warszawska, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс д…
$198,073
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Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
UP UP
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Классический дом: первый этаж в свою очередь входит в дом – зал с гардеробной и туалетом. Мы…
$1,34 млн
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Дом 6 комнат в Ломянки, Польша
Дом 6 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Продается дом, расположенный в Łomianki на улице Kolejowa. Дом расположен на участке площадь…
$342,943
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
Продается дом в районе Żoliborz Oficerski, расположенный на улице Kaniowska, рядом с парком …
$1,09 млн
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 150 м²
Продается отдельно стоящий дом, расположенный на прямоугольном участке 1690 метров
$424,507
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Это анклав из 6 отдельно стоящих вилл в Зеленом Вилянуве. Исключительно большие участки площ…
$1,20 млн
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Дом 8 комнат в Варшава, Польша
Дом 8 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/2
Варшава Wawer, ул. Kombajnistów. Продается дом (bliźniak, двуквартирный дом) за 1 400 000 зл…
$338,170
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Дом 4 комнаты в Варшава, Польша
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается дом под капитальный ремонт общей площадью 125м², жилая – 95м². На участке также ра…
$372,973
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Дом 3 комнаты в Варшава, Польша
Дом 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается дом 70 м² для капитального ремонта в Варшаве, Białołęka Dworska.  Участок площадью…
$153,469
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Дом 8 комнат в Варшава, Польша
Дом 8 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 1/1
Продается дом для одной семьи в Варшавских Gołąbkach, районе Урсуса. Общая площадь дома сост…
$708,009
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
Введен в эксплуатацию новый жилой комплекс. - 5 минут (2,4 км) от площади Вогла / 10 минут (…
$460,002
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Вилла 7 комнат в Мазовецкое воеводство, Польша
Вилла 7 комнат
Мазовецкое воеводство, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
These are ideal residences, refined in every detail. Modern, modernist style, attentive fini…
$1,37 млн
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 179 м²
Просторный сегмент с большим потенциалом в престижном районе, рядом с многочисленными диплом…
$721,314
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Дуплекс 5 комнат в Bobrowiec, Польша
Дуплекс 5 комнат
Bobrowiec, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Last House in this Project! Estate of terraced houses. The houses comprise three storeys.…
$254,083
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Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается просторный дом 200 м² в Варшаве, Ursynów, в районе Pyry, на участке 1176 м², в тих…
$753,282
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Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Продается угловой дом-близнец площадью 300 м², приспособленный для ведения бизнеса, с парков…
$713,878
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Дом 8 комнат в Варшава, Польша
Дом 8 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Дом, построенный в 30-х годах (1936 год), перестроенный, сохранил модернистский характер. Из…
$2,46 млн
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Дом очень теплый, площадью около 200 кв.м, участок 667 кв.м Первый этаж: гостиная с кухней, …
$520,414
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Дуплекс 5 комнат в Мысядло, Польша
Дуплекс 5 комнат
Мысядло, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Предлагаемый дом - два этажа. На первом этаже у нас есть гостиная площадью более 40 м2, кухн…
$345,997
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 246 м²
Я предлагаю на продажу отдельно стоящий односемейный дом с интересной архитектурой, высаженн…
$526,292
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Дом 5 комнат в Przypki, Польша
Дом 5 комнат
Przypki, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Объявление касается жилого помещения в дву…
$217,643
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Дом 4 комнаты в Opacz Mala, Польша
Дом 4 комнаты
Opacz Mala, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Новый комплекс домов площадью до 250 м2 с гаражом построен в Michatowice под Варшавой Уютная…
$371,017
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
НОВЫЙ ПРОЕКТ - полуотдельные дома в классическом, элегантном стиле.Дом 149м2, где на первом …
$401,596
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 297 м²
Свободно стоящий дом 297м2 в закрытом поместье с ухоженным садом
$1,60 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Блоне, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Блоне, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
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Дом 4 комнаты в Варшава, Польша
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Kameralna Residence – это уникальная инвестиция, расположенная в варшавском районе Вавер. Уд…
$359,219
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Дом 5 комнат в Тарчин, Польша
Дом 5 комнат
Тарчин, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Здания сданы в эксплуатацию, застройщик ст…
$198,439
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Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Продается современный дом в стиле таунхаус, расположенный в закрытом комплексе в Marki на ул…
$404,088
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 256 м²
Представьте, что вы живете в прекрасном месте – центре района и в то же время рядом с лесом …
$494,234
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Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
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Типы недвижимости в Мазовецком воеводстве

виллы
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таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

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