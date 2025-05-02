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Дома в Западно-Поморском воеводстве, Польша

gmina Szczecinek
4
10 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Rosnowo, Польша
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Коттедж 4 комнаты
Rosnowo, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Мы представляем вам уникальный дом на продажу в живописной деревне Росново. Эта просторная н…
Цена по запросу
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Multiekspert
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Polski
Дом 3 комнаты в Dobrogoszcz, Польша
Дом 3 комнаты
Dobrogoszcz, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Представляем вам коттедж Premium в предложении современного комплекса круглогодичных бунгало…
$81,382
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Fox Promotion S.C
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Коттедж 2 комнаты в Dobrogoszcz, Польша
Коттедж 2 комнаты
Dobrogoszcz, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Представляем вам коттедж Premium в предложении современного комплекса круглогодичных бунгало…
$102,452
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Fox Promotion S.C
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Дом 14 комнат в Dobrogoszcz, Польша
Дом 14 комнат
Dobrogoszcz, Польша
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Представляем вам современный комплекс круглогодичных дач, курорт Вудхаус.Вся недвижимость со…
$424,543
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Fox Promotion S.C
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Вилла 10 комнат в Pobierowo, Польша
Вилла 10 комнат
Pobierowo, Польша
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 487 м²
Этаж 2/1
Представьте себе утро, когда солнечные лучи проникают сквозь панорамные окна и отражаются в …
$2,54 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Dobrogoszcz, Польша
Дом 3 комнаты
Dobrogoszcz, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Мы представляем вам стандартный коттедж в предложении современного комплекса круглогодичных …
$79,089
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Агентство
Fox Promotion S.C
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Вилла 4 комнаты в Pobierowo, Польша
Вилла 4 комнаты
Pobierowo, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Резиденция общей полезной площадью 340 м2 плюс террасы площадью 160 м2 с гаражом площадью 40…
$6,71 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Славно, Польша
Дом
Славно, Польша
Площадь 140 м²
Мы предлагаем на продажу уникальный семейный дом в Славно, недалеко от Любаша. Дом площадью …
$86,887
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Etalon Estate Group
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Дом в Konarzewo, Польша
Дом
Konarzewo, Польша
Площадь 704 м²
704 м2 в Конаржеве, муниципалитет Допиево
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Вилла 7 комнат в Grzybowo, Польша
Вилла 7 комнат
Grzybowo, Польша
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 370 м²
Этаж 370/1
Представьте себе утро, когда солнце восходит над Балтийским морем и вы просыпаетесь в своем …
$2,32 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Западно-Поморском воеводстве

виллы

Параметры недвижимости в Западно-Поморском воеводстве, Польша

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