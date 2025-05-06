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Дома в Малопольском воеводстве, Польша

Краков
25
gmina Zabierzow
3
37 объектов найдено
Дом в Малопольское воеводство, Польша
Дом
Малопольское воеводство, Польша
Площадь 240 м²
Вы ищете дом, жилье для инвестиций или место для бизнеса? Дом с огромным потенциалом ждет св…
$767,847
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 300 м²
Дом с садом Kraków - Kliny Borkowskie
$442,174
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 271 м²
Я с большим удовольствием представляю вам уникальное предложение отдельно стоящего дома в Ск…
$661,672
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Дом 4 комнаты в Краков, Польша
Дом 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
detached houses in Mników - near Kraków WE ALSO OFFER TURNKEY FINISHING - WITH OUR ARCHIT…
$211,864
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 161 м²
Здание в Кракове, улица Лукасевича. Угловое здание в здании-близнеце с полезной площадью 161 м2
$582,504
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 220 м²
Готовый бизнес — дом с 6 квартирами в аренду → Краков — Нова Хута
$463,356
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 290 м²
Мы представляем вам отдельно стоящий дом на одну семью в привлекательном месте - улица Виосе…
Цена по запросу
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 283 м²
Дом для продажи Краков - Звержинец / Wola Justowska Савикки
$1,06 млн
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Коттедж 5 комнат в Краков, Польша
Коттедж 5 комнат
Краков, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
We are pleased to present a beautiful house for sale with a 305 m2 usable area located on a …
$477,840
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Дом в Малопольское воеводство, Польша
Дом
Малопольское воеводство, Польша
Площадь 225 м²
Большой дом идеально подходит для семьи
$514,477
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Вилла 5 комнат в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Дуплекс 4 комнаты в Краков, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey The proposed houses are an open space on the ground floor. A large li…
$523,600
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 187 м²
Мы рады представить функциональный отдельно стоящий дом, расположенный в районе Краков Скотн…
$475,271
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Дом 10 комнат в Pogorska Wola, Польша
Дом 10 комнат
Pogorska Wola, Польша
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
For sale, a beautiful detached house with a large garden, garage and workshop on a plot of 1…
$213,376
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Дом 8 комнат в Kobylany, Польша
Дом 8 комнат
Kobylany, Польша
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
For sale a house in an open shell with a usable area of 400 m2, right next to the Kobylańska…
$339,737
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 265 м²
Продается просторный и функциональный дом общей площадью 265 м2, расположенный в престижном …
$659,289
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 70 м²
Краков Витковице, улица Бибичка
$367,673
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 200 м²
Представляем на продажу дом в здании-близнеце общей площадью около. 200 м2 расположен на 2,7…
$661,937
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Коттедж 4 комнаты в Okocim, Польша
Коттедж 4 комнаты
Okocim, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
A plot of land for sale with an area of 1.03HA! On its premises there is a one-story house …
$104,502
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Дуплекс 4 комнаты в Cholerzyn, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Cholerzyn, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
1. ОПИСАНИЕ ДОМАДома расположены всего в 200 метрах от озера в Холержине, идеальном месте дл…
$198,155
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Вилла 5 комнат в Закопане, Польша
Вилла 5 комнат
Закопане, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO STYLISH PROPERTY WITH A VIE…
$948,196
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 240 м²
Мы рады представить уникальное предложение о продаже отдельно стоящего дома, расположенного …
Цена по запросу
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 378 м²
Мы представляем на продажу односемейный дом, двухместный дом, расположенный в Плашове в Прже…
$1,15 млн
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 310 м²
У нас есть возможность представить вам предложение о продаже дома в модели инвестиционной пл…
$896,434
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Дом в Малопольское воеводство, Польша
Дом
Малопольское воеводство, Польша
Площадь 352 м²
Мы рады представить вам уникальный дом площадью 352,14 м2 и построенный в 2022 году. Это пре…
$1,85 млн
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Вилла 6 комнат в Pisary, Польша
Вилла 6 комнат
Pisary, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
For sale a beautiful house in excellent condition, located in the buffer zone of Krakow's va…
$543,274
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Вилла 4 комнаты в Краков, Польша
Вилла 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
MNIKÓW FREESTANDING HOUSE - near Kraków INVESTMENT: The estate consists of six detached …
$214,816
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 1 521 м²
15 арва под вашим домом в Кракове, Венгрия
$65,929
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Дом в Balice, Польша
Дом
Balice, Польша
Площадь 108 м²
Дома в Леске, II СТАП ИНВЕСТИЦИИ в Балисе, ул. Юрайская
$256,831
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Дуплекс 4 комнаты в Краков, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Новый дом и ключПредлагаемый дом представляет собой открытое пространство на первом этаже. Б…
$524,756
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Типы недвижимости в Малопольском воеводстве

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Малопольском воеводстве, Польша

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