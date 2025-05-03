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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Польше

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1 356 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду очень привлекательная квартира в аренду в Варашаве в районе Ursynów. Объект…
$1,193
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/10
Сдаётся просторная квартира-студия со спальней-альковом, отдельной кухней и ванной комнатой,…
$1,032
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/6
Варшава Bemowo, ул. Lazurowa. Сдаётся 2-х комнатная квартира за 3400 злотых. Сдается новая, …
$889
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
Варшава Bielany Piaski, ул. Zgrupowania AK "Żyrafa". Cдаётся 2-х комнатная квартира за 2700 …
$671
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 3
Сдаётся 2-х комнатная квартира, расположенная в Białołęce на улице Kąty Grodziskie. Описание…
$794
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Он расположен в самом центре города, в районе Wola Mirów, на улице Желазна. Этот район предл…
$737
в месяц
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 9
Красивые и современные квартиры-студии в аренду в центре Варшавы ul. Dubois. Представляем но…
$1,198
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Варшава Mokotów, ул. Jarosława Dąbrowskiego. Сдаётся квартира за 7500 злотых. Трёхкомнатная …
$1,804
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/9
Сдаётся очень привлекательная квартира в аренду в Powiślu. Этот район может многое предложит…
$1,071
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/11
Сдаётся в аренду 2-х комнатная квартира Варшава, Wola, ул. Ogrodowa. Если вы ищете небольшую…
$1,200
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
Предлагаем в аренду 2-комнатную квартиру площадью 52 кв. м, расположенную по адресу ул. Astr…
$784
в месяц
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 3/5
Сдаётся в аренду однокомнатная квартира площадью 20 м², в отремонтированном доходном доме на…
$665
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 7/8
Сдаётся в аренду современная, недавно отремонтированная квартира с 63-метровой террасой, рас…
$928
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Квартира 5 комнат в Варшава, Польша
Квартира 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/4
Сдаётся просторная квартира 128 м² возле Lasu Kabackiego Вы ищете комфортабельную квартиру в…
$2,088
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Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 9
Красивые двухкомнатные квартиры в аренду в центре Варшавы ul. Dubois. Представляем новый и с…
$1,688
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/5
Сдаётся меблированная 3-комнатная квартира Mokotów Ksawerów, ул. Bukowińska. Функциональная …
$1,451
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
Предлагаем в аренду тихую, солнечную квартиру, состоящую из 3 отдельных комнат, отдельной св…
$928
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Варшава, Wawer, inne Trakt Lubelski. Квартира в аренду за 3 000 PLN Сдаётся солнечная, тихая…
$743
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Сдается обновленная и функционально обустроенная 2-комнатная квартира 42,7 м². - Отдельная к…
$806
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Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Комфортабельная и эстетично обставленная квартира площадью 26 кв.м. Имеет собственный просто…
$1,142
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 10
Сдаётся 3-х комнатная квартира площадью 53,8 м2, расположенная на партере в доме по адресу у…
$1,041
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/4
Вы ищете привлекательную квартиру в аренду в отличном месте? Обязательно ознакомьтесь с этим…
$642
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/4
Варшава Ochota, ул. Antoniego Solariego. Квартира в аренду за 7 500 PLN 3-комнатная квартира…
$1,921
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/5
Сдаётся современная 3-комнатная квартира в инвестиционном комплексе SOHO, Praga-Południe. Пр…
$1,703
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
Сдаётся в аренду немедленно: двухкомнатная квартира площадью около 45 м2, расположенная на т…
$903
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Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением аренды 2-комнатного, функционально обставленного …
$762
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Предлагаем в аренду 2-комнатную квартиру площадью 35м2 с балконом, квартира находится на ул.…
$600
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/4
Сдаётся двухкомнатная квартира площадью 58 м2. Помещение расположено в охраняемом закрытом ж…
$646
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Квартира 5 комнат в Варшава, Польша
Квартира 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 3/6
ЭЛЕГАНТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С НОТКОЙ КЛАССИКИ В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ СТАРОГО МОКОТОВА Высококлассные…
$4,874
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/5
Сдаётся в аренду 3-х комнатная квартира в центре Варшавы на ул.Wspólnej, 50.  Квартира распо…
$2,648
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