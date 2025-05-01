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Дома в gmina Mosina, Польша

Мосина
3
12 объектов найдено
Дом в Daszewice, Польша
Дом
Daszewice, Польша
Площадь 134 м²
Для современного PARKING, волонтерский дом площадью 134 м2 расположен в Дашвице на участке п…
$317,151
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Дом в Dymaczewo Nowe, Польша
Дом
Dymaczewo Nowe, Польша
Площадь 145 м²
Дом был построен с целью проживания в нем, поэтому большое внимание уделяется качеству испол…
$223,513
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Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 194 м²
Я с удовольствием представляю вам привлекательный, отдельно стоящий дом, расположенный в Мос…
$202,352
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Дом в Wiorek, Польша
Дом
Wiorek, Польша
Площадь 313 м²
Уникальный, отдельно стоящий дом в Виореке недалеко от Познани продается. Основными активами…
$714,184
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Дом в Daszewice, Польша
Дом
Daszewice, Польша
Площадь 166 м²
Исключительный, жилой, наземный отдельно стоящий дом с 2021 года в Дашевице, расположенный н…
$383,543
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Дом в Rogalinek, Польша
Дом
Rogalinek, Польша
Площадь 162 м²
Дом мечты в окружении природы в Рогалинке
$290,699
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Дом в Radzewice, Польша
Дом
Radzewice, Польша
Площадь 215 м²
О М
Цена по запросу
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Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 184 м²
С удовольствием представляю вам прекрасный Дом на тихом поселении односемейных домов в Мосин…
$224,571
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Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 164 м²
Я приглашаю вас приобрести недвижимость в Мосине, недалеко от Познани, на улице Ясна! Это до…
Цена по запросу
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Дом в Pecna, Польша
Дом
Pecna, Польша
Площадь 168 м²
$200,236
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Дом в Dymaczewo Nowe, Польша
Дом
Dymaczewo Nowe, Польша
Площадь 174 м²
Вы нашли свой счастливый адрес в Щепанкове, Познань, на Happy Street, MELODIOVA INVESTMENT! …
$347,305
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Дом в Daszewice, Польша
Дом
Daszewice, Польша
Площадь 1 509 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи строительной площадки, расположенной в п…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в gmina Mosina, Польша

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