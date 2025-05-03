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Дома с террасой в Польше

Мазовецкое воеводство
360
Варшава
226
Великопольское воеводство
208
Лодзинское воеводство
118
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10 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
MANOR-STYLE HOUSE FOR SALE. 6-ROOM HOUSE ON THE BORDER OF WARSAW URSYNÓW OAND ZGORZAŁA. CLOS…
$410,555
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Вилла 5 комнат в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Вилла 6 комнат в Куявско-Поморское воеводство, Польша
Вилла 6 комнат
Куявско-Поморское воеводство, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
BEAUTIFUL HOUSE, REFINED IN EVERY DETAIL. LARGE, WELL-KEPT GARDEN, GARAGE FOR FOUR CARS, IN …
$631,811
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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виллы
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