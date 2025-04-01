Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Pobiedziska
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Pobiedziska, Польша

5 объектов найдено
Дом в Biskupice, Польша
Дом
Biskupice, Польша
Площадь 138 м²
Ключевая информация о собственности:
$201,149
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Zlotniczki, Польша
Дом
Zlotniczki, Польша
Площадь 472 м²
Добро пожаловать. познакомиться с предложением продажи дома в девелоперском состоянии на бол…
$230,652
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Glowna, Польша
Дом
Glowna, Польша
Площадь 200 м²
Характеристики пассивной энергии – оазис для семьи и бизнеса Что? Идеальная недвижимость для…
$253,977
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Czachurki, Польша
Дом
Czachurki, Польша
Площадь 183 м²
Вы ищете тишину и покой от городского шума? Вы любитель близости природы? Или, может быть, в…
$388,481
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Победзиска, Польша
Дом
Победзиска, Польша
Площадь 168 м²
Продайте современный, односемейный отдельно стоящий дом, расположенный в Победзиске (Летниск…
$362,824
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Pobiedziska, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов