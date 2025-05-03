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Продажа новостроек в Польше

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Жилой комплекс Квартиры от застройщика Варшава-БЕЗ КОМИССИИ
Жилой комплекс Квартиры от застройщика Варшава-БЕЗ КОМИССИИ
Варшава, Польша
от
$102,108
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Срок сдачи май 2024 г. Цены: 402 868 zł - 780 570 zł ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ: Малоэтажные 3-х этажные дома, здания по модульной деревянной технологии, экологичной и дружественной к жителям Современные 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры площадью от 25 до ок. 68 м2 Низкие эксплуатационные…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Познань, Польша
от
$113,165
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Ищете идеальное место для жизни или инвестиций? Восхитительная возможность ждет вас на пересечении улиц Яницкого и Домбровского в престижном районе Познани - Ежице. Проект был создан с заботой о комфорте жителей, предлагая самодостаточный город в городе, где можно наслаждаться повседневной ж…
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Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Польша
от
$198,073
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс двухкомнатных домов на продажу. В каждом доме пять или четыре комнаты: первый этаж: гостиная, мини-кухня, туалет, гостевая комната/офис, техническое помещение второй этаж: три комнаты, ванная ком…
Агентство
James House
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Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Гродзиск-Мазовецкий, Польша
от
$207,764
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Инвестиция расположена в Гродзиске-Мазовецком. Состоит из двух двухквартирных двухквартирных домов. Все дома имеют полезную площадь 109 м2, имеют собственный гараж и участок.
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Сломин, Польша
от
$235,303
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ! Предлагаем дома с участками в новой инвестиции недалеко от Варшавы. Современные, тщательно спроектированные секционные дома, обеспечивающие комфорт и уединение для всей семьи. Предложение Идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты с …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Познань, Польша
от
$83,248
Количество этажей 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamen…
Агентство
Etalon Estate Group
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Многоквартирный жилой дом Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Многоквартирный жилой дом Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Варшава, Польша
от
$272,901
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы ! Приглашаю приобрести апартаменты в новой инвестиции на одной из самых престижных улиц Варшавы, недалеко от небоскреба Varso Tower. Современная инвестиция с вневременной архитектурой, состоящая из 2 современных зданий. На крыше одного …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Коттеджный поселок Новые квартиры от застройщика в Радзимине
Коттеджный поселок Новые квартиры от застройщика в Радзимине
Радзымин, Польша
от
$144,421
Количество этажей 2
Комплекс Mieszka I — это новая инвестиция, расположенная в Радзымине (20 km. от центра Варшавы), Новые квартиры будут расположены в 16 односемейных, двухквартирных рядных домах. В предложении представлены квартиры площадью от 69 до 120 м2, Проект будет реализован вместе с необходимой инфраст…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Клубный дом Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Клубный дом Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Варшава, Польша
от
$168,592
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Приглашаем Вас приобрести квартиру в современном инвестиционном комплексе, расположенном на перекрестке улиц Волоска/Маринарска, напротив Вестфилд Мокотув. Район сочетает в себе функциональную современность Служевца с близостью парков и городских достопримечательностей Старого Мокотова. П…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Познань, Польша
от
$79,755
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Современный жилой комплекс,  в тихой и зелёной части Познани. Будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. Расположен в районе ул. Selawy в районе Нарамовице, недалеко от природного заповедника Журавинец в близи реки Варта. До центра Познани всего 15 минут на машине, рядом оста…
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Etalon Estate Group
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Туристический комплекс Wytowno Baltic Residences
Туристический комплекс Wytowno Baltic Residences
Wytowno, Польша
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Enjoy Coastal Elegance at Our New 4-Star Luxury Holiday Resort in Wytowno near Ustka. Escape to a world of exquisite enjoyment along Poland's stunning Baltic Coast, where a symphony of luxury and nature awaits you. Introducing our new 4-star holiday resort in Wytowno near Ustka, a seaside…
Застройщик
FredCo
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Жилой комплекс Квартиры в пригороде Познани
Жилой комплекс Квартиры в пригороде Познани
Kleszczewo, Польша
от
$59,585
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Kleszczewo Park - это инвестиционный проект, который своей функциональностью и расположением удовлетворит ожидания даже самых требовательных жителей. Строительство комплекса Kleszczewo Park было разделено на несколько этапов. Комфорт и удобство: Здания с лифтами и кладовыми. Близо…
Агентство
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Клубный дом Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Клубный дом Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Варшава, Польша
от
$134,459
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Воля – современный и самодостаточный район Варшавы, полный жизни и достопримечательностей. Предлагаемая инвестиция отличается оригинальным архитектурным решением в виде блока с каскадным расположением. Верхняя часть здания, характерная башня, являющаяся символом современности, оригинально…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Многоквартирный жилой дом NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyn, Польша
от
$196,564
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Продается: УГЛОВАЯ ЧАСТЬ таунхауса в состоянии застройщика, ГОТОВ К ЗАСЕЛЕНИЮ, с участком 62 м2, в доме 3 этажа. К дому прилагается одно внешнее парковочное место., РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЗДАНИЕ: Будзынь примерно в 200 м от озера в Крыспиньове, рядом с магазином Biedronka и другими торговыми и серв…
Агентство
Grupa Gamp
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Вилла QHOUSE
Вилла QHOUSE
Варшава, Польша
от
$400,054
Количество этажей 2
Площадь 147–148 м²
2 объекта недвижимости 2
Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO PCC AND NO COMMISSIONДома от застройщика будут поставляться в стандарте застройщика, т.е. интерьеры будут готовы самостоятельно или с индивидуальным вариантом отделки под ключ (первая консультация с …
Агентство
James House
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Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Варшава, Польша
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Срок сдачи  3Q 2026  Цены: 680 900 zł - 1 100 000 zł О ИНВЕСТИЦИИ Во Влохах будет построено 85 квартир. Плюсом является, прежде всего, расположение. Он будет построен недалеко от главной артерии Варшавы – Аллеи Иерусалимских, от которой можно дойти до вокзала и всего за 15 мину…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Варшава, Польша
от
$205,567
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Новая инвестиция в Служевце – Новострой Все оседле состоит из трех современных зданий. На первом этаже расположены апартаменты с садом. Остальные квартиры оборудованы просторными балконами. Также мы спроектировали двухэтажный подземный гараж с системой считывания номерных знаков. Все здан…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Апарт - отель Апарт - отель Регулы
Апарт - отель Апарт - отель Регулы
Radzyminek, Польша
от
$111,497
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC! Без комиссии Агенции.  O ИНВЕСТИЦИИ Срок сдачи конец 2024 г. Доступно всего лишь несколько квартир Цены: 448 227 zł - 676 592 zł В доме 39 жилых апартаментов площадью от 24 м2 до 58,50 м2,…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Варшава, Польша
от
$126,702
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне! Современное здание на 104 квартиры разной площади. Инвестицию отличает привлекательная отделка медных оттенков, которая подчеркивает уникальный характер инвестиции. Преимущества инвестиции: • Жилой дом – всего 104 квартиры • Квартиры …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Познань, Польша
от
$103,852
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Мы предлагаем вам уникальную возможность поселиться в современном жилом комплексе, созданном для тех, кто любит жить в центре города. Комплекс будущего Расположенный на территории бывших кавалерийских казарм площадью 5,5 гектаров, это многофункциональный проект, включающий 857 квартир, …
Агентство
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Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Краков, Польша
от
$95,944
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Площадь 500 м²
1 объект недвижимости 1
Приглашаем Вас приобрести квартиру в Новостройке, в современном жилом комплексе, который обеспечит комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части комплекса будет разбит зеленый парк с зоной отдыха и аллеями. В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Познань, Польша
от
$102,587
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Приглашаем вас в современный и зеленый уголок Познани! Наш жилой комплекс, расположенный на восточном берегу Варты, предлагает идеальное сочетание городского комфорта и близости к природе. Место, находящееся в одном из крупнейших зеленых районов города, станет идеальным выбором для тех, кто …
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Etalon Estate Group
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Жилой квартал Под инвестицию и для собственного проживания
Жилой квартал Под инвестицию и для собственного проживания
Познань, Польша
Цена по запросу
Количество этажей 3
Osiedle Mateckiego это идеальное расположение объекта, близко к центру города, и одновременно тихое и спокойное место. Множество зеленых территорий вокруг близко школы, детские сады, супермаркеты, аптеки. Всего 20 минут езды до международного аэропорта, рядом торговые центры Plaza и Galer…
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Жилой комплекс - Industrial Developments in Poland
Жилой комплекс - Industrial Developments in Poland
Зелёна-Гура, Польша
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
? Откройте для себя эксклюзивные возможности в бурно развивающемся коридоре недвижимости Западной Польши! Откройте для себя неиспользованный потенциал вдоль растущей оси, которая соединяет Зелена-Гуру и Берлин. Мы предлагаем возможности для инвестиций вне рынка, разработанные для тех, кто х…
Застройщик
FredCo
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Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Варшава, Польша
от
$125,918
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Название комплекса, расположенного в варшавском районе Раков, отсылает к шведскому слову, символизирующему тишину и гармонию. Эти новые квартиры в варшавском районе Влохи представляют собой инвестицию, которая включает в себя два тщательно спроектированных здания, трех- и семиэтажные, а такж…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Познань, Польша
от
$83,846
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Этот престижный жилой комплекс предлагает разнообразные квартиры, идеально подходящие как для одиноких людей, так и для семей. Выбирайте из функциональных студий, 2- и 3-комнатных квартир, а также роскошных апартаментов с террасами, которые удовлетворят даже самых требовательных покупателей.…
Агентство
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Жилой квартал Квартиры от Застройщика на Варшавским Гославю
Жилой квартал Квартиры от Застройщика на Варшавским Гославю
Варшава, Польша
от
$163,702
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Сдача: 4Q 2024 Цены: 646 100 zł - 1 549 400 zł Новые квартиры на продажу в варшавском районе Гоцлав — проект студии nsMoon. Целью архитекторов было создание комфортных и спокойных условий жизни для будущих жильцов инвестиционного объекта. Второй идеей концептуальной работы было при…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Пястув, Польша
от
$206,497
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Дом с 20 2-х этажными квартирами и 20 одноэтажными Двухэтажные квартиры размером 112 м2-123 м2 + огород площадью от 45 м2 до 250 м2 20 квартир размером от 77 м2 - 87 м2 с балконами и террассой на крыше Планируемая дата завершения: 2025-12-31 Тихий район с малоэтажной застройкой, р…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Клубный дом Новость - СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава Влохы
Клубный дом Новость - СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава Влохы
Варшава, Польша
от
$165,451
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC! Без комиссии Агенции. Срок сдачи 4Q 2026 г.   Цены: 653 000 zł - 2 579 000 zł Минималистичный дом с 86 квартирами разной площади – от 26 до 139 кв.м. и планировки от 1 до 5 комнат. Инвестицию отлич…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Коттеджный поселок Комфортабельный дом с 3 спальнями и участком
Коттеджный поселок Комфортабельный дом с 3 спальнями и участком
Лящки, Польша
от
$302,777
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Остался 1 дом в продаже. ( Всего в комплексе 13 домов). Комфортабельный дом с 3 спальнями, большой гостиной, гаражом и участком 350 м2 дом - 122 м2; участок - 350 м2 Сдача - декабрь 2024 г. Жилой комплекс Spring Park – это сочетание прекрасного расположения и комфортного жилого про…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Жилой комплекс Lipkowski Zakatek II
Жилой комплекс Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Польша
от
$324,712
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Lipkowski Zakatek - это жилой комплекс из 4 дуплексных зданий ( 8 домов ), расположенный в 10 минутах от Варшавы и граничащий с национальным парком Кампинос. В настоящее время в продаже - 4 дома, с датой завершения в июне 2024 года. Мы предлагаем бесплатные адаптации. Современная архит…
Застройщик
Lipkowski Zakatek
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Жилой комплекс Премиум Апартаменты в сердце Познани – Инвестиция в будущее
Жилой комплекс Премиум Апартаменты в сердце Познани – Инвестиция в будущее
Познань, Польша
от
$116,866
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Мы представляем эксклюзивный проект премиум-класса в самом центре Познани, сочетающий высококачественное исполнение, окружение с зелеными зонами и элегантные интерьеры. Это отличная возможность для тех, кто ищет роскошное место для жизни, а также для инвесторов, заинтересованных в стабильных…
Агентство
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Бизнес-центр The Zielona Logistics Hub
Бизнес-центр The Zielona Logistics Hub
Gronow, Польша
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Discover our latest industrial real estate opportunity in Gronów, Poland, near Zielona Góra. This project will start development in September 2024 and feature 96 well-designed industrial warehouse units measuring 216m² and more. This offering is strategically located in Upper Silesia, one…
Застройщик
FredCo
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Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Варшава, Польша
от
$186,942
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Квартиры расположены в одном из самых популярных районов Варшавы – Воля. Новый этап является частью поместья и включает в себя 136 квартир площадью от 28 м2 до 96 м2. Каждый из них имеет балкон, террасу, лоджию или сад. Есть также квартиры с большими угловыми крытыми балконами, идеально по…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Познань, Польша
от
$134,237
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань,  ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города. Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально  в крупных городах. Два больших паркинга - под…
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На карте

Польша является одной из самых экономически развитых стран Восточной Европы. Местный рынок недвижимости также растет, и новостройки Польши можно найти как на берегу Балтийского моря, так и в предгорьях Татр или Свентокшиских гор. 

Особенности покупки новой недвижимости от застройщика в Польше

Недвижимость в Польше от застройщика пользуется спросом благодаря простоте сделок и современным стандартам строительства. Иностранцам не нужны разрешения для покупки квартир — достаточно паспорта. Процесс прозрачный: польские застройщики обязаны предоставить информационный проспект с данными о проекте и гарантиями. Деньги покупателя защищены банковскими счетами или страховкой.

Преимущества покупки нового жилья в Польше:

  • Простота оформления. Сделка занимает 1–2 дня, нужен только паспорт.
  • Современные планировки. Квартиры сдаются с отделкой или в черновом виде (на выбор).
  • Высокая ликвидность. Новостройки в крупных городах легко сдаются в аренду с доходностью 5–7% годовых.
  • Отсутствие налога. При покупке у застройщиков Польши не нужно платить налог в 2%, как в случае с вторичкой.

Цены на новое жилье в Польше

Цены на новостройки Польши зависят от региона и класса жилья. На рынке доступны квартиры в жилых комплексах, таунхаусы и дома. В новостройках есть варианты от эконом- до премиум-класса. Средняя стоимость квадратного метра по стране — €2000–€2500. В крупных городах цены выше, в небольших — ниже.

Например, студия 30 м² в новостройке стоит от €60,000 до €80,000, однокомнатная квартира 40–50 м² — €80,000–€120,000. Таунхаусы в пригородах начинаются от €150,000 за 100 м². Элитное жилье в центре мегаполисов доходит до €500,000. Часто застройщики Польши предлагают рассрочку на этапе строительства.

Средние цены на новостройки Польши:

 

Категория Средняя стоимость за м² (EUR) Примерная стоимость (EUR)
По стране
Студия (30 м²) 2000–2600 60,000–80,000
Однокомнатная (40–50 м²) 2000–2500 80,000–120,000
Таунхаус (100 м²) 1500–2000 150,000–200,000
Элитное жилье 3000–5000 300,000–500,000+

По крупным городам
Варшава 2500–3000 75,000–90,000 (30 м²)
Краков 2300–2800 70,000–85,000 (30 м²)
Вроцлав 2000–2500 60,000–75,000 (30 м²)
Гданьск 2100–2600 65,000–80,000 (30 м²)

Популярные города Польши для приобретения недвижимости от застройщика

Новостройки Польши сосредоточены в городах с высоким спросом. Вот самые популярные локации:

  • Варшава. Столица с развитой инфраструктурой и бизнес-средой. Спрос на жилье в Варшаве высокий среди студентов и рабочих.
  • Краков. Исторический центр и туристическая столица. Подходит для сдачи жилья в аренду туристам.
  • Вроцлав. Город с сильной экономикой и большим числом университетов. Популярен у студентов и экспатов.
  • Гданьск. Этот портовый город на Балтике привлекает близостью к морю и курортным зонам.

Полезные материалы по покупке новостроек в Польше

Покупка недвижимости в Польше: цены, спрос, льготы
Покупка недвижимости в Польше: цены, спрос, льготы
Как взять кредит на жилье в Польше
Как взять кредит на жилье в Польше
Особенности уплаты налогов на недвижимость в Польше
Особенности уплаты налогов на недвижимость в Польше
Обзор цен на рынке недвижимости Варшавы. Актуальная аналитика
Обзор цен на рынке недвижимости Варшавы. Актуальная аналитика
Разрешение на покупку недвижимости в Польше для иностранцев: все подробности
Разрешение на покупку недвижимости в Польше для иностранцев: все подробности
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Часто задаваемые вопросы о новостройках Польши

Какие новостройки в Польше наиболее популярные?

Покупатели чаще выбирают жилые комплексы с развитой внутренней инфраструктурой. Хорошим спросом также пользуются таунхаусы, расположенные в пригородах.

За сколько в среднем можно купить квартиру в Польше от застройщика?

Стоимость нового жилья зависит от локации. В крупных мегаполисах (Варшаве и Кракове) средняя цена кв. метра - 2500-3000 евро. В других городах страны стоимость квадрата оценивается на 10-30% дешевле. Исключение - элитная недвижимость.

Могут ли иностранцы приобрести квартиру в новостройке в Польши?

Да, иностранным гражданам разрешается покупать новое жилье. Приобретенный объект от владельца или застройщика Польши можно использовать для проживания, перепродавать и сдавать в аренду.

Какие документы требуются для покупки недвижимости от застройщика в Польше?

Для приобретения квартиры в строящемся или возведенном ЖК иностранцам необходим только паспорт своей страны. Если приобретается коттедж или недвижимость в таунхаусе, потребуется оформить спецразрешение, обратившись в Министерство внутренних дел.
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