Польша является одной из самых экономически развитых стран Восточной Европы. Местный рынок недвижимости также растет, и новостройки Польши можно найти как на берегу Балтийского моря, так и в предгорьях Татр или Свентокшиских гор.
Особенности покупки новой недвижимости от застройщика в Польше
Недвижимость в Польше от застройщика пользуется спросом благодаря простоте сделок и современным стандартам строительства. Иностранцам не нужны разрешения для покупки квартир — достаточно паспорта. Процесс прозрачный: польские застройщики обязаны предоставить информационный проспект с данными о проекте и гарантиями. Деньги покупателя защищены банковскими счетами или страховкой.
Преимущества покупки нового жилья в Польше:
- Простота оформления. Сделка занимает 1–2 дня, нужен только паспорт.
- Современные планировки. Квартиры сдаются с отделкой или в черновом виде (на выбор).
- Высокая ликвидность. Новостройки в крупных городах легко сдаются в аренду с доходностью 5–7% годовых.
- Отсутствие налога. При покупке у застройщиков Польши не нужно платить налог в 2%, как в случае с вторичкой.
Цены на новое жилье в Польше
Цены на новостройки Польши зависят от региона и класса жилья. На рынке доступны квартиры в жилых комплексах, таунхаусы и дома. В новостройках есть варианты от эконом- до премиум-класса. Средняя стоимость квадратного метра по стране — €2000–€2500. В крупных городах цены выше, в небольших — ниже.
Например, студия 30 м² в новостройке стоит от €60,000 до €80,000, однокомнатная квартира 40–50 м² — €80,000–€120,000. Таунхаусы в пригородах начинаются от €150,000 за 100 м². Элитное жилье в центре мегаполисов доходит до €500,000. Часто застройщики Польши предлагают рассрочку на этапе строительства.
Средние цены на новостройки Польши:
|Категория
|Средняя стоимость за м² (EUR)
|Примерная стоимость (EUR)
|По стране
|Студия (30 м²)
|2000–2600
|60,000–80,000
|Однокомнатная (40–50 м²)
|2000–2500
|80,000–120,000
|Таунхаус (100 м²)
|1500–2000
|150,000–200,000
|Элитное жилье
|3000–5000
|300,000–500,000+
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По крупным городам
|Варшава
|2500–3000
|75,000–90,000 (30 м²)
|Краков
|2300–2800
|70,000–85,000 (30 м²)
|Вроцлав
|2000–2500
|60,000–75,000 (30 м²)
|Гданьск
|2100–2600
|65,000–80,000 (30 м²)
Популярные города Польши для приобретения недвижимости от застройщика
Новостройки Польши сосредоточены в городах с высоким спросом. Вот самые популярные локации:
- Варшава. Столица с развитой инфраструктурой и бизнес-средой. Спрос на жилье в Варшаве высокий среди студентов и рабочих.
- Краков. Исторический центр и туристическая столица. Подходит для сдачи жилья в аренду туристам.
- Вроцлав. Город с сильной экономикой и большим числом университетов. Популярен у студентов и экспатов.
- Гданьск. Этот портовый город на Балтике привлекает близостью к морю и курортным зонам.