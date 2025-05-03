Польша является одной из самых экономически развитых стран Восточной Европы. Местный рынок недвижимости также растет, и новостройки Польши можно найти как на берегу Балтийского моря, так и в предгорьях Татр или Свентокшиских гор.

Особенности покупки новой недвижимости от застройщика в Польше

Недвижимость в Польше от застройщика пользуется спросом благодаря простоте сделок и современным стандартам строительства. Иностранцам не нужны разрешения для покупки квартир — достаточно паспорта. Процесс прозрачный: польские застройщики обязаны предоставить информационный проспект с данными о проекте и гарантиями. Деньги покупателя защищены банковскими счетами или страховкой.

Преимущества покупки нового жилья в Польше:

Простота оформления. Сделка занимает 1–2 дня, нужен только паспорт.

Сделка занимает 1–2 дня, нужен только паспорт. Современные планировки . Квартиры сдаются с отделкой или в черновом виде (на выбор).

. Квартиры сдаются с отделкой или в черновом виде (на выбор). Высокая ликвидность . Новостройки в крупных городах легко сдаются в аренду с доходностью 5–7% годовых.

. Новостройки в крупных городах легко сдаются в аренду с доходностью 5–7% годовых. Отсутствие налога. При покупке у застройщиков Польши не нужно платить налог в 2%, как в случае с вторичкой.

Цены на новое жилье в Польше

Цены на новостройки Польши зависят от региона и класса жилья. На рынке доступны квартиры в жилых комплексах, таунхаусы и дома. В новостройках есть варианты от эконом- до премиум-класса. Средняя стоимость квадратного метра по стране — €2000–€2500. В крупных городах цены выше, в небольших — ниже.

Например, студия 30 м² в новостройке стоит от €60,000 до €80,000, однокомнатная квартира 40–50 м² — €80,000–€120,000. Таунхаусы в пригородах начинаются от €150,000 за 100 м². Элитное жилье в центре мегаполисов доходит до €500,000. Часто застройщики Польши предлагают рассрочку на этапе строительства.

Средние цены на новостройки Польши:

Категория Средняя стоимость за м² (EUR) Примерная стоимость (EUR) По стране Студия (30 м²) 2000–2600 60,000–80,000 Однокомнатная (40–50 м²) 2000–2500 80,000–120,000 Таунхаус (100 м²) 1500–2000 150,000–200,000 Элитное жилье 3000–5000 300,000–500,000+ По крупным городам Варшава 2500–3000 75,000–90,000 (30 м²) Краков 2300–2800 70,000–85,000 (30 м²) Вроцлав 2000–2500 60,000–75,000 (30 м²) Гданьск 2100–2600 65,000–80,000 (30 м²)

Популярные города Польши для приобретения недвижимости от застройщика

Новостройки Польши сосредоточены в городах с высоким спросом. Вот самые популярные локации:

Варшава. Столица с развитой инфраструктурой и бизнес-средой. Спрос на жилье в Варшаве высокий среди студентов и рабочих.

Столица с развитой инфраструктурой и бизнес-средой. Спрос на жилье в Варшаве высокий среди студентов и рабочих. Краков. Исторический центр и туристическая столица. Подходит для сдачи жилья в аренду туристам.

Исторический центр и туристическая столица. Подходит для сдачи жилья в аренду туристам. Вроцлав. Город с сильной экономикой и большим числом университетов. Популярен у студентов и экспатов.

Город с сильной экономикой и большим числом университетов. Популярен у студентов и экспатов. Гданьск. Этот портовый город на Балтике привлекает близостью к морю и курортным зонам.