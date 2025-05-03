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Дома в Польше

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Великопольское воеводство
208
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797 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Kolonia Warszawska, Польша
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Дуплекс 5 комнат
Kolonia Warszawska, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс д…
$198,073
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Коттедж 4 комнаты в Rosnowo, Польша
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Коттедж 4 комнаты
Rosnowo, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Мы представляем вам уникальный дом на продажу в живописной деревне Росново. Эта просторная н…
Цена по запросу
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Коттедж 6 спален в Jankowo Gdanskie, Польша
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Коттедж 6 спален
Jankowo Gdanskie, Польша
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Дом в районе леса и сада, в 15 км от моря, сельская среда с 20 мин. выходом в центр Гданьска…
$672,917
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Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
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Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Классический дом: первый этаж в свою очередь входит в дом – зал с гардеробной и туалетом. Мы…
$1,34 млн
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Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 1/2
Продается современный дом площадью около 280 м² в престижной части Варшавы, рядом с Rezerwat…
$1,19 млн
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Дом 3 комнаты в Lomianki Dolne, Польша
Дом 3 комнаты
Lomianki Dolne, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается дом в спокойной части Łomianki Dolne, на закрытом комплексе рядом с зелеными зонам…
$393,629
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Продается новый современный дом 220 м² в Варшаве, Wilanów, рядом с Ursynów. Дом в базовой от…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 3/3
Продается просторный отдельно стоящий дом площадью 330 м² на участке 720 м² в районе Marysin…
$713,288
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
Продается просторный 7-комнатный дом в престижном районе Wilanów.  Здание расположено в зеле…
$924,632
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OKEASK
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Дом 4 комнаты в Smolice, Польша
Дом 4 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 4
Продается просторный отдельно стоящий дом площадью 148,15 м2, расположенный в живописной дер…
$219,309
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Дом в Lubasz, Польша
Дом
Lubasz, Польша
Площадь 96 м²
Вам нравится: Дом над Иисусом!!!
$131,423
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Etalon Estate Group
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Таунхаус 5 комнат в Варшава, Польша
Таунхаус 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 3
Здание состоит всего из четырех сегментов. Каждый из них состоит из трех этажей. Мы можем пр…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Мы предлагаем просторный, отдельно стоящий дом с красивым садом, расположенный на улице 1 Ко…
$245,140
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Дом 6 комнат в Smolice, Польша
Дом 6 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 6
Агентство недвижимости Goeste предлагает на продажу современный дом, расположенный всего в 3…
$408,911
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Дом в Kozieglowy, Польша
Дом
Kozieglowy, Польша
Площадь 220 м²
Дамы и господа, Я с удовольствием представляю вам отдельно стоящий дом 1980 года в Козьеглов…
$369,827
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Etalon Estate Group
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Дуплекс 4 комнаты в Краков, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey The proposed house is an open space on the ground floor. A large livi…
$524,756
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Дом 1 комната в Варшава, Польша
Дом 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Продается уютный дом общей площадью 50 м², расположенный в живописном районе Варшавы, Wawer.…
$213,511
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Дом в Daszewice, Польша
Дом
Daszewice, Польша
Площадь 166 м²
Исключительный, жилой, наземный отдельно стоящий дом с 2021 года в Дашевице, расположенный н…
$381,891
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Агентство недвижимости Warszawa GOESTE представляет современный дом в двух зданиях, располож…
$330,642
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Дом в Przezmierowo, Польша
Дом
Przezmierowo, Польша
Площадь 240 м²
Ищете дом мечты в Познани или поблизости? Этот дом 2016 года в Преображении может быть тем, …
$394,796
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 300 м²
Дом в Старой Милошне – уютный, ухоженный, недалеко от леса, с быстрым доступом к Варшавскому центру!
$481,709
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажный дом площадью 250 м², расположенный на участке 1800 м² в районе Wawer, …
$781,174
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$236,958
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом в Jankowice, Польша
Дом
Jankowice, Польша
Площадь 220 м²
Продажа отдельно стоящего дома в церкви Черад
$314,731
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Дом в Wierzchy, Польша
Дом
Wierzchy, Польша
Площадь 140 м²
Продается дом площадью более 140 м2 - Виержи, муниципалитет Гизалки, площадью 3000 м2. Мы пр…
$158,024
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Дом в Dachowa, Польша
Дом
Dachowa, Польша
Площадь 182 м²
Удобный и современный дом в удобном месте
$392,426
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Etalon Estate Group
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Варшава Wawer Las, ул. Poprawna. Продаётся отдельно стоящий 5-ти комнатный дом с участком 75…
$719,472
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OKEASK
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
Продажа сегмента в варшавском районе Białołęka. Идеальное место для любителей зелени, ценящи…
$473,693
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Дом 6 комнат в Bakowka, Польша
Дом 6 комнат
Bakowka, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
ОБ ИНВЕСТИЦИИ Комплекс односемейных домов в двухэтажной застройке с современной архитектурой…
$297,088
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inwest.warszawa
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Дом в Jankowo Dolne, Польша
Дом
Jankowo Dolne, Польша
Площадь 115 м²
Живите в красивом доме в здании-близнеце на престижном природном поселении в Янков-Долны, гд…
$139,324
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