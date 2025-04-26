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Дома в gmina Lubicz, Польша

5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Krobia, Польша
Дом 5 комнат
Krobia, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Добрый день, я рад представить вам для покупки дом в Садыбе, площадью 206м2 с юго-западной г…
$798,265
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Дом 4 комнаты в Krobia, Польша
Дом 4 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Вавер как район Варшавы предлагает идеальный баланс между спокойствием природы и доступом к …
$242,961
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Дом 7 комнат в Mierzynek, Польша
Дом 7 комнат
Mierzynek, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 1
Представляем вашему вниманию современный и элегантный отдельно стоящий дом для продажи, расп…
$1,84 млн
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Дом 7 комнат в Krobia, Польша
Дом 7 комнат
Krobia, Польша
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Jasminowy Mokotów-это уникальный жилой комплекс, расположенный в тихом зеленом районе, всего…
$1,06 млн
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Дом 7 комнат в Krobia, Польша
Дом 7 комнат
Krobia, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Предлагаем на продажу исключительный дом, расположенный в одной из самых престижных и очаров…
$2,90 млн
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