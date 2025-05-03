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Долгосрочная аренда домов в Польше

Мазовецкое воеводство
31
Варшава
23
Великопольское воеводство
5
Познань
3
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45 объектов найдено
Дом 7 комнат в Марки, Польша
Дом 7 комнат
Марки, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Сегмент дома в Марках, городке под Варшавой.Весь дом состоит из 3 этажей. Сдаются второй и т…
$1,823
в месяц
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду историческая вилла 1920-х годов, расположенная рядом с Траком Королевским и…
$17,091
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 260 м²
Безопасный дом с садом в аренду в уединенном закрытом жилом комплексе в Старом Имиелине
$2,765
в месяц
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 207 м²
Предлагаю в аренду под предпринимательскую деятельность 3-этажный дом площадью 207 кв.м, рас…
$2,634
в месяц
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Дом 3 комнаты в Зомбки, Польша
Дом 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Сдается в аренду: 3-комнатная квартира в Ząbkach. Просторная, комфортная, новая 3-комнатная…
$1,161
в месяц
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inwest.warszawa
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Cдаётся новый отдельно стоящий дом - идеально подходит для семьи или компании. Расположение:…
$2,921
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 170 м²
Предложить арендовать односемейный дом в здании частной акушерки в закрытом поселке Саска-Кенпа
$3,424
в месяц
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/3
Сдаётся идеальный 7-комнатный дом (Bliźniak). Отличное расположение в Mokotowie на ул. Wita …
$3,455
в месяц
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Дом в Goleczewo, Польша
Дом
Goleczewo, Польша
Площадь 330 м²
Предложение дома в аренду в Голенчево, Суй Лас коммуна, прим. В 20 км от Познани. Отдельный …
$2,502
в месяц
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Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду дом в Wiązowna. Высокий стандарт, эргономичная планировка комнат, идеально…
$2,065
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 140 м²
Предлагаем в аренду сегмент 3 - этаж в охраняемой усадьбе новых домов.
$2,581
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 240 м²
Для аренды дома площадью 240 м2 в Виланове, Варшава, на улице королевы Мариинской
$2,791
в месяц
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500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard в Краков, Польша
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard
Краков, Польша
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 515 м²
Количество этажей 3
We are pleased to present you a unique building designed by Stanisław Deńko, creator and co-…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1/2
Варшава Wawer, ул. Jeziorowa. Cдаётся в аренду дом за 10 900 злотых. Дом отделан с вниманием…
$2,688
в месяц
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду безопасный дом с садом в тихом закрытом комплексе в Starym Imielinie. Предл…
$2,731
в месяц
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Дом 5 комнат в Krobia, Польша
Дом 5 комнат
Krobia, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Новый отдельно стоящий дом - идеальное место для семьи или бизнеса. Расположение: Варшава У…
$3,097
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Предлагаем в аренду односемейный 5-ти комнатный таунхаус, расположенный в закрытом комплексе…
$3,455
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 250 м²
Идеальный дом для ведения бизнеса или корпоративной штаб-квартиры. Не в гостинице
$3,160
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 147 м²
Дом закончен с вниманием к деталям. Отличная планировка комнат, просторность и изобилие в ес…
$2,871
в месяц
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Этаж 1/3
Предлагаем в аренду 3-х этажный дом площадью 207 м2, расположенный на участке площадью 1034 …
$2,658
в месяц
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Дом в Konarzewo, Польша
Дом
Konarzewo, Польша
Площадь 190 м²
Для аренды мы предлагаем чрезвычайно просторный и тщательно продуманный первый этаж отдельно…
$1,189
в месяц
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 150 м²
Арендная плата с 1 июня!!!
$1,528
в месяц
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Доступно в аренду: двухуровневая квартира на первом и мансардном этажах отдельно стоящего до…
$2,378
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Fox Promotion S.C
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Дом 4 комнаты в Krobia, Польша
Дом 4 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ: Мокотув. Окруженный зеленью современный дом (крайний сегмент) площадью 1…
$4,517
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 275 м²
Красивый отдельно стоящий дом для аренды с полезной площадью 190 м2 (всего 275 м2), располож…
$2,513
в месяц
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Дом в Вроцлав, Польша
Дом
Вроцлав, Польша
Площадь 74 м²
Для аренды 3 двухместных номера и 1 одноместный номер в верхней, отремонтированной части дом…
Цена по запросу
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Luxurious house near Cracow | Zastów | Spacious garage в Zastow, Польша
Luxurious house near Cracow | Zastów | Spacious garage
Zastow, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
For rent immediately, a luxurious, detached house with a usable area of 220 m2 in Zastów, cl…
$1,742
в месяц
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Варшава Wawer, ул. Cyklamenów. Сдаётся 5-ти комнатный дом (таунхаус, средний сегмент) за 980…
$2,467
в месяц
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Дом 8 комнат в Познань, Польша
Дом 8 комнат
Познань, Польша
Число комнат 8
Площадь 270 м²
Дом для бизнеса – в аренду, отличное расположение!
$2,107
в месяц
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 183 м²
На продажу предлагается комфортабельный полуотдельный дом в уютном, престижном поместье Citi…
$3,160
в месяц
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