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Дома в Ольштыне, Польша

1 объект найдено
Дом в Ольштын, Польша
Дом
Ольштын, Польша
Площадь 180 м²
Предлагаю на продажу двухэтажный дом, расположенный на поселке Ликусы на Балтийской улице в …
$277,738
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Ольштыне, Польша

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