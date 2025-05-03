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Долгосрочная аренда студий в Польше

Мазовецкое воеводство
38
Варшава
38
Лодзинское воеводство
15
Лодзь
12
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61 объект найдено
Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
SPACIOUS Studio с отдельной спальней и лоджией, Колехова, 19-й округ, Вола, ВаршаваРазмер: 4…
$1,255
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Квартира-студия с частной террасой на верхнем этаже здания в недавно построенном частном мно…
$740
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением однокомнатной квартиры-студии площадью 20 м2. Эта…
$922
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Для аренды однокомнатная квартира, расположенная на улице Gościeradowska 1A в Варшаве (район…
$713
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Для аренды однокомнатная квартира площадью 20 м2, расположенная в многоквартирном доме, на 1…
$542
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$725
в месяц
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Студия в Варшава, Польша
Студия
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$660
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Мы представляем новую, готовую к высокому стандарту, квартиру-студию в аренду в новом отремо…
$476
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Современная студия для аренды - рядом с метро Pola MokotowskieРасположение: улица Баторего, …
$647
в месяц
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Студия 1 комната в Томашув-Мазовецкий, Польша
Студия 1 комната
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную студию площадью 35 м2 с кроватью в инвестиц…
$581
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Для аренды высококлассная студия площадью 26 м2, расположенная в отремонтированном многоквар…
$502
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Квартира-студия в аренду площадью 28 м2, расположенная на 1 этаже с балконом.Квартира состои…
$925
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Совершенно новая квартира-студия с энтрезолом с настоящей кроватью. Улица Львовская, Центр г…
$819
в месяц
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Студия в Лодзь, Польша
Студия
Лодзь, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 6
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$430
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
BIG Studio 33m2 с отдельной кухней и лоджией, улица Каролкова, Вола, Варшава10 мин пешком до…
$925
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Современная уютная студия Улица Львовская - Центр города, Варшава Полностью меблированная и …
$740
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Комфортабельная и современная квартира-студия, площадью 30 90 м2, на 4 этаже, расположена в …
$940
в месяц
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Студия в Вроцлав, Польша
Студия
Вроцлав, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$575
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Яркая квартира-студия площадью 32 м2, расположенная на четвертом этаже многоквартирного дома…
$1,221
в месяц
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Студия в Варшава, Польша
Студия
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 9
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$900
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Для аренды высококлассная студия площадью 22 м2, расположенная в отремонтированном многоквар…
$581
в месяц
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Студия в Вроцлав, Польша
Студия
Вроцлав, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 9
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$490
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
В аренду – свежеотреставрированная и удобная студия с полноразмерной кроватью на улице Севье…
$898
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Небольшая студия рядом с Медицинским университетом, улица Racławicka 142, Охота, Варшавадост…
$713
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Новый жилой комплекс (2023) рядом с Мариной Мокотов. Квартира-студия в аренду (23,63 м2), на…
$845
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Для аренды высококлассная студия площадью 26 м2, расположенная в отремонтированном многоквар…
$555
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Студия MODERN + балкон на улице Bluszczańska, Mokotów, Warsawадрес: Bluszczańska 69 Размер: …
$925
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Просторная и очень яркая студия после генерального ремонта с кухонькой и ванной комнатой общ…
$964
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Квартира-студия с частной террасой на верхнем этаже здания в недавно построенном многокварти…
$737
в месяц
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Студия в Варшава, Польша
Студия
Варшава, Польша
Площадь 65 м²
пространство для любой деятельности - йога-студия, пилатес - любое расположение свыше 65 м2 …
$1,580
в месяц
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