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Дома в Познани, Польша

дуплексы
6
47 объектов найдено
Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 123 м²
Современные дома с двухэтажными квартирами в интимной части Кикерца
Цена по запросу
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 450 м²
Исключительная резиденция с общей площадью прибл. 450 м2 в жилом помещении. Мы рады представ…
$660,351
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 179 м²
Этот очаровательный дом, расположенный на Стржешине в Познани, восхищает своим шармом и функ…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом 2 комнаты в Познань, Польша
Дом 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Местонахождение: Недвижимость расположена в одном из самых желанных районов Познани – Солач.…
Цена по запросу
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 203 м²
SLIM HOUSE – это дополнение к частному зданию на односемейной усадьбе в Винограды, Познань
$684,124
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Etalon Estate Group
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 194 м²
Просторный дом с бассейном и зоной отдыха в престижном Моравском районе - улица Лысы Млын, Познань
$396,211
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Etalon Estate Group
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 236 м²
Дом расположен в Познани, на улице Мораско. Поблизости есть граница с Сухим Лесом. Дом полно…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Дом 4 комнаты в Познань, Польша
Дом 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Продается комфортабельная 4-комнатная квартира премиум-класса с собственным обширным садом и…
$361,872
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 180 м²
Мы приглашаем вас ознакомиться с уникальным предложением комфортного дома с высоким уровнем …
$664,722
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Etalon Estate Group
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 225 м²
В продаже отдельно стоящий дом 225м2, на участке 1624м2 и дополнительный автономный 2-станци…
$895,436
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Etalon Estate Group
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Дом 7 комнат в Познань, Польша
Дом 7 комнат
Познань, Польша
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
?? РАЙСКИЙ УГОЛОК В СЕРДЦЕ ПОЛЬШИ ??‍♂️ ? Добро пожаловать в мир бесконечных возможностей…
Цена по запросу
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 254 м²
Продается просторный дом - двойная половина в Познани, Фабианово район с гаражом и садом
$422,361
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Etalon Estate Group
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 208 м²
Односемейный дом – комфорт и пространство рядом с Познань
$330,176
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 230 м²
Свободно стоящий двухэтажный дом 1997 года, расположенный на земельном участке площадью 906 …
$422,625
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 234 м²
Он приглашает вас в уникальное свойство, окруженное лугами, среди односемейных зданий, распо…
$1,03 млн
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Etalon Estate Group
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 137 м²
Двойной дом, готовый к окружению!
$338,100
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 166 м²
Дом, расположенный на улице Оркана в Познани, является отличным предложением для тех, кто ищ…
$237,462
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Etalon Estate Group
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 801 м²
Я рекомендую участок площадью 801 м2, расположенный в Познани на улице 7 Земборжицкая. Недви…
$109,618
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Etalon Estate Group
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 127 м²
Продается дом на первом этаже в Познани - Umultowo, улица Naramowicka
$377,193
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Etalon Estate Group
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 310 м²
Предлагаю вам уникальный отдельно стоящий дом с независимой 70-метровой квартирой с отдельным входом
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 2 940 м²
Сегодня Имею удовольствие предложить участок площадью 2940 м2, который имеет фронт 25 метров…
$198,105
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Etalon Estate Group
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 65 м²
Большой потенциал, строительная площадка с небольшим домом
$268,103
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 250 м²
Дом для продажи
$515,074
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 660 м²
предложение
$763,366
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 160 м²
Рекомендую к продаже отдельно стоящий дом – вид куба, с большим садом, подсобный дом, распол…
$396,211
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Познани, Польша

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