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Дома в gmina Lesznowola, Польша

4 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Stefanowo, Польша
Дуплекс 5 комнат
Stefanowo, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс д…
$198,073
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Дом 6 комнат в Стара Ивична, Польша
Дом 6 комнат
Стара Ивична, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Новый проект в отличной локации, всего 17 км от центра Варшавы, на границе Piaseczno и Stara…
$389,569
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Дом 4 комнаты в Stefanowo, Польша
Дом 4 комнаты
Stefanowo, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
Уютный жилой комплекс с большим потенциалом, сочетающий в себе очарование тихого района с уд…
$202,280
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Дом 4 комнаты в Нова Воля, Польша
Дом 4 комнаты
Нова Воля, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 1/2
Продается дом с мебелью на границе с Варшавой Nowa Wola Piaseczno!!! Для покупки данного дом…
$343,107
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