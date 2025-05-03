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Виллы в Польше

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24 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
UP UP
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Классический дом: первый этаж в свою очередь входит в дом – зал с гардеробной и туалетом. Мы…
$1,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Варшава, Польша
Вилла 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Comfort house: the ground floor is in sequence when entering the house – a hallway with a dr…
$1,34 млн
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Вилла 8 комнат в gmina Wysoka, Польша
Вилла 8 комнат
gmina Wysoka, Польша
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 554 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,15 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
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Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
An elegant house in which we will find a private area with three bedrooms, a dressing room, …
$484,806
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Вилла 4 комнаты в Pobierowo, Польша
Вилла 4 комнаты
Pobierowo, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Резиденция общей полезной площадью 340 м2 плюс террасы площадью 160 м2 с гаражом площадью 40…
$6,73 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
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Вилла 4 комнаты в Рава-Мазовецкая, Польша
Вилла 4 комнаты
Рава-Мазовецкая, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Here we propose a detached house on a plot - 1500m2. The house has four or five rooms and a …
$170,589
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Вилла 7 комнат в Grzybowo, Польша
Вилла 7 комнат
Grzybowo, Польша
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 370 м²
Этаж 370/1
Представьте себе утро, когда солнце восходит над Балтийским морем и вы просыпаетесь в своем …
$2,31 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Мазовецкое воеводство, Польша
Вилла 7 комнат
Мазовецкое воеводство, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
These are ideal residences, refined in every detail. Modern, modernist style, attentive fini…
$1,37 млн
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Вилла 17 комнат в Сендзишув, Польша
Вилла 17 комнат
Сендзишув, Польша
Число комнат 17
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
For sale a two-story service and residential building with a plot of 1800 m2 in Sędziszów in…
$643,114
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Вилла 4 комнаты в Краков, Польша
Вилла 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
MNIKÓW FREESTANDING HOUSE - near Kraków INVESTMENT: The estate consists of six detached …
$214,816
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Вилла 6 комнат в Варшава, Польша
Вилла 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОКУПКЕ ОДНОСЕМЕЙНОГО ДОМА НА УЧАСТКЕ БОЛЕЕ 1000 М2 - собствен…
$635,843
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Вилла 6 комнат в Варшава, Польша
Вилла 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey These are ideal residences, perfected in every detail. Modern, modern…
$1,30 млн
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Вилла 6 комнат в Los, Польша
Вилла 6 комнат
Los, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Willa Karolina VIII is a comfortable single-storey house with the possibility of adapting th…
$519,508
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Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Passion house: the ground floor is in turn entering the house – a hallway with a dressing ro…
$1,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Dziekanow Nowy, Польша
Вилла 4 комнаты
Dziekanow Nowy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW CLOSE TO THE CAPITAL OF POLAND - WARS…
$299,452
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Вилла 6 комнат в Pisary, Польша
Вилла 6 комнат
Pisary, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
For sale a beautiful house in excellent condition, located in the buffer zone of Krakow's va…
$543,274
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Вилла 5 комнат в Закопане, Польша
Вилла 5 комнат
Закопане, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO STYLISH PROPERTY WITH A VIE…
$948,196
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Вилла 5 комнат в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Вилла 6 комнат в Куявско-Поморское воеводство, Польша
Вилла 6 комнат
Куявско-Поморское воеводство, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
BEAUTIFUL HOUSE, REFINED IN EVERY DETAIL. LARGE, WELL-KEPT GARDEN, GARAGE FOR FOUR CARS, IN …
$631,811
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Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$990,439
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Вилла 10 комнат в Pobierowo, Польша
Вилла 10 комнат
Pobierowo, Польша
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 487 м²
Этаж 2/1
Представьте себе утро, когда солнечные лучи проникают сквозь панорамные окна и отражаются в …
$2,52 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Куявско-Поморское воеводство, Польша
Вилла 6 комнат
Куявско-Поморское воеводство, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ, ИЗЫСКАННЫЙ ДО КАЖДОЙ ДЕТАЛИ. БОЛЬШОЙ, УХОЖЕННЫЙ САД, ГАРАЖ НА ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ, В…
$645,061
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